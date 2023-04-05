Опасный металл. Исследователи обнаружили связь между употреблением воды с литием и аутизмом

Недавнее исследование показало связь между расстройством аутистического спектра и литием в питьевой воде.

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Исследование проводилось в Дании и согласно ему, беременные женщины, употреблявшие воду с повышенным содержанием лития, имели "умеренно повышенный риск" до 46% рождения детей с диагнозом расстройств аутистического спектра (РАС). Хотя исследование интересное, важно подходить к теме потенциальных причин возникновения РАС с осторожностью. Несмотря на периодические исследования, до сих пор нет четкого понимания того, что является причиной возникновения РАС. Стоит также отметить, что из-за предыдущего фальсифицированного исследования, многие люди могут быть склонны неверно истолковать это новое исследование. Эксперты проявили интерес к результатам, но они также советуют проявлять осторожность, пишет Neoscope.

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Доктор Макс Визницер, который руководит Центром аутизма в Университетской больнице в Кливленде, поднял важную тему, комментируя недавнее исследование, связывающее аутизм с содержанием лития в питьевой воде. Хотя исследование предполагает наличие корреляции, нет конкретных доказательств того, что одно является причиной другого. Классическим примером является корреляция между продажами мороженого и утоплением. Хотя данные могут показать сильную связь, неразумно делать вывод, что мороженое вызывает утопление. Визницер отметил, что помимо отсутствия причинно-следственной связи, важно изучить, существует ли биологически правдоподобный механизм, объясняющий, как даже небольшое количество лития в водопроводе может привести к развитию расстройства аутистического спектра. Стоит также отметить, что женщины с биполярным расстройством, получающие фармакологическую дозировку лития, не имеют повышенного риска развития аутизма.

Другим убедительным аргументом является то, что, если бы действительно существовала причинно-следственная связь между приемом лития матерями и РАС у их детей, это было бы очевидно в многочисленных исследованиях с участием матерей, принимающих литий в качестве лекарства на протяжении десятилетий. Тот факт, что более высокие медицинские дозы не оказывают никакого эффекта, заставляет усомниться в том, что низкие, естественно встречающиеся дозы могут оказывать влияние. Кроме того, исследование полностью опиралось на уже существующие данные, которые каждый гражданин Дании обязан предоставить по закону, и не включало никаких оригинальных анализов крови или медицинских обследований. Хотя такие данные могут быть полезны для установления предварительной связи, их недостаточно, чтобы отвергнуть существующие убеждения медиков относительно РАС.

Стоит отметить, что исследование проводилось только в одной европейской стране, которая является небольшой и богатой. Хотя полученные результаты интригуют, они ни в коем случае не являются убедительным доказательством, даже если некоторые могут интерпретировать их как таковые в рамках продолжающейся культурной войны о возможных причинах РАС. Как всегда, необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, необходимо обратить внимание на активистов, выступающих за инвалидность, которые утверждают, что аутизм не должен быть патологизирован как изнурительная болезнь, а должен быть признан как реальность, с которой многие люди ведут полноценную жизнь.

Ранее Фокус писал о прорыве в лечении расстройств аутистического спектра. В этом может помочь барокамера.