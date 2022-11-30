Прорыв в лечении аутизма: ученым удалось значительно улучшить социальные навыки и работу мозга

Барокамерная терапия показала отличные результаты и имеет все шансы стать действенным лечением аутизма.

Related video

Аутизм является психическим заболеванием, возникающим в результате нарушений головного мозга. На сегодня не существует препарата способного вылечить аутизм, людям с этим заболеванием приходится придерживаться специальной диеты, проходить медикаментозное лечение и различные терапии, однако они не способны полностью вылечить аутизм, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета совершили прорыв в лечении аутизма и обнаружили терапию, которая показывает эффективные результаты. Исследователи уверяют, что терапия в барокамере значительно улучшает социальные навыки и состояние мозга аутистов, в том числе и нейровоспаление. Пока исследования проводилось лишь на моделях животных с аутизмом, однако оно открывает перспективы и для лечения людей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования проходили под руководством доктора Инбара Фишера. Ученые отмечают, что гипербарическая медицина представляет собой вид лечения, где пациентов лечат в специальных камерах с атмосферным давлением выше, чем давление, которое мы испытываем на уровне моря. Пациентам также дают 100% кислород для дыхания. Отметим, что гипербарическая терапия уже используется для лечения широкого спектра заболеваний и считается весьма безопасной, а теперь исследователи полагают. Что она применима и для лечения аутизма.

По словам Барака, медицинские причины развития аутизма многочисленны и разнообразны. Например, около 20% случаев объясняются генетическими причинами, то есть связанные с генетическими дефектами, но не обязательно переданными от родителей.

На предварительном этапе соавтор исследования профессор Шай Эфрати лечил девочку с мутацией в гене SHANK3, которая в том числе приводит к аутизму. После завершения серии процедур в барокамере ученые обнаружили, что социальные способности пациентки и работа ее головного мозга значительно улучшились.

На следующем этапе ученые сосредоточились на понимании того, как работает барокамерная терапия. На этом этапе исследователи использовали модели взрослых животных с той же генетической мутацией в гене, что и у девочки. В общей сложности реципиенты были подвержены 40 процедурам в барокамере длительностью 60 минут. В общей сложности этот этап занял несколько недель.

По словам Барака, они с коллегами обнаружили, что лечение в барокамере, обогащенной кислородом, в действительности уменьшает воспаление в головном мозге, а также приводит к увеличению экспрессии веществ, отвечающих за улучшение кровообращения и снабжение мозга кислородом. Также анализы показали уменьшение количества клеток иммунной системы, которые указывают на воспаление, связанное с аутизмом.

Но исследователей все еще интересовало, повлияла ли терапия на улучшение социального поведения, которое, нарушается при аутизме у людей. К большому удивлению ученых они обнаружили, что подопытные, прошедшие лечение в барокамере, показывали значительные улучшения социального поведения. Барак, отмечает, что реципиенты проявляли повышенный социальный интерес и проводили больше времени в компании новых животных.

Исследователи отмечают, что мутация животных моделей идентична мутации, существующей у людей. В результате их открытие в действительности можно считать прорывом в лечении аутизма.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что прививки от кори не вызывают аутизм.