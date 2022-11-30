Прорив у лікуванні аутизму: вченим вдалося значно покращити соціальні навички та роботу мозку

Барокамерна терапія показала відмінні результати та має всі шанси стати дієвим лікуванням аутизму.

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Аутизм є психічним захворюванням, що виникає внаслідок порушень головного мозку. На сьогодні не існує препарату, здатного вилікувати аутизм, людям із цим захворюванням доводиться дотримуватися спеціальної дієти, проходити медикаментозне лікування і різні терапії, проте вони не здатні повністю вилікувати аутизм, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні вчені з Тель-Авівського університету здійснили прорив у лікуванні аутизму та виявили терапію, яка показує ефективні результати. Дослідники запевняють, що терапія у барокамері значно покращує соціальні навички та стан мозку аутистів, зокрема й нейрозапалення. Поки що дослідження проводилося лише на моделях тварин з аутизмом, проте воно відкриває перспективи і для лікування людей.

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Дослідження проходили під керівництвом професора Інбара Фішера. Учені зазначають, що гіпербарична медицина є видом лікування, де пацієнтів лікують у спеціальних камерах з атмосферним тиском вищим, ніж тиск, який ми відчуваємо на рівні моря. Пацієнтам також надають 100% кисень для дихання. Зазначимо, що гіпербарична терапія вже використовується для лікування широкого спектру захворювань і вважається досить безпечною, а тепер вважають, що її можна застосовувати і для лікування аутизму.

За словами Барака, медичні причини розвитку аутизму численні та різноманітні. Наприклад, приблизно 20% випадків пояснюються генетичними причинами, тобто пов'язані з генетичними дефектами, але не обов'язково переданими від батьків.

На попередньому етапі співавтор дослідження професор Шай Ефраті лікував дівчинку з мутацією в гені SHANK3, яка, зокрема, призводить до аутизму. Після завершення серії процедур у барокамері вчені з'ясували, що соціальні здібності пацієнтки та робота її головного мозку значно покращали.

На наступному етапі вчені зосередилися на розумінні того, як працює барокамерна терапія. На цьому етапі дослідники використовували моделі дорослих тварин із тією ж генетичною мутацією в гені, що й у дівчинки. Загалом реципієнти були схильні до 40 процедур у барокамері тривалістю 60 хвилин. Загалом цей етап зайняв кілька тижнів.

За словами Барака, вони з колегами з'ясували, що лікування в збагаченій киснем барокамері насправді зменшує запалення в головному мозку, а також призводить до збільшення експресії речовин, що відповідають за поліпшення кровообігу та постачання мозку киснем. Також аналізи показали зменшення кількості клітин імунної системи, які свідчать про запалення, пов'язане з аутизмом.

Але дослідників усе ще цікавило, чи вплинула терапія на покращення соціальної поведінки, яка порушується при аутизмі у людей. На превеликий подив учених вони з'ясували, що піддослідні, які пройшли лікування в барокамері, показували значні покращення соціальної поведінки. Барак зазначає, що реципієнти проявляли підвищений соціальний інтерес і проводили більше часу в компанії нових тварин.

Дослідники зазначають, що мутація тварин моделей ідентична мутації, яка існує у людей. Зрештою їхнє відкриття насправді можна вважати проривом у лікуванні аутизму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щеплення від кору не викликають аутизм.