Небезпечний метал. Дослідники виявили зв'язок між вживанням води з літієм та аутизмом

Недавнє дослідження показало зв'язок між розладом аутистичного спектра та літієм у питній воді.

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Дослідження проведено в Данії, і згідно з ним, вагітні жінки, які вживали воду з підвищеним вмістом літію, мали "помірно підвищений ризик" до 46% народження дітей з діагнозом РАС. Хоча дослідження цікаве, важливо підходити до теми потенційних причин виникнення РАС з обережністю. Попри періодичні дослідження, досі немає чіткого розуміння того, що є причиною виникнення РАС. Варто також зазначити, що через попереднє фальсифіковане дослідження, багато людей можуть бути схильні невірно витлумачити це нове дослідження. Експерти виявили інтерес до результатів, але вони також радять проявляти обережність, пише Neoscope.

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Доктор Макс Візніцер, який керує Центром аутизму в Університетській лікарні в Клівленді, підняв важливу тему, коментуючи нещодавнє дослідження, що пов'язує аутизм із вмістом літію в питній воді. Хоча дослідження передбачає наявність кореляції, немає конкретних доказів того, що одне є причиною іншого. Класичним прикладом є кореляція між продажами морозива та утопленням. Хоча дані можуть показати сильний зв'язок, нерозумно робити висновок, що морозиво викликає утоплення. Візніцер зазначив, що крім відсутності причинно-наслідкового зв'язку, важливо вивчити, чи існує біологічно правдоподібний механізм, що пояснює, як навіть невелика кількість літію у водопроводі може призвести до розвитку розладу аутистичного спектра. Варто також зазначити, що жінки з біполярним розладом, які отримують фармакологічне дозування літію, не мають підвищеного ризику розвитку аутизму.

Іншим переконливим аргументом є те, що, якби справді існував причинно-наслідковий зв'язок між прийомом літію матерями та РАС у їхніх дітей, це було б очевидним у численних дослідженнях за участю матерів, які приймають літій як ліки протягом десятиліть. Той факт, що вищі медичні дози не справляють жодного ефекту, змушує засумніватися в тому, що низькі дози, які трапляються природним чином, можуть впливати. Крім того, дослідження повністю спиралося на вже наявні дані, які кожен громадянин Данії зобов'язаний надати згідно із законом, та не включало жодних оригінальних аналізів крові або медичних обстежень. Хоча такі дані можуть бути корисними для встановлення попереднього зв'язку, їх недостатньо, щоб відкинути наявні переконання медиків щодо РАС.

Варто зазначити, що дослідження проводилося лише в одній європейській країні, яка є невеликою та заможною. Хоча отримані результати інтригують, вони в жодному разі не є переконливим доказом, навіть якщо дехто може інтерпретувати їх як такі в рамках триваючої культурної війни про можливі причини РАС. Як завжди, необхідні подальші дослідження. Крім того, необхідно звернути увагу на активістів, які виступають за інвалідність, які стверджують, що аутизм не має бути патологізованим як виснажлива хвороба, а має бути визнаний як реальність, з якою багато людей ведуть повноцінне життя.

Раніше Фокус писав про прорив у лікуванні розладів аутистичного спектру. У цьому може допомогти барокамера.