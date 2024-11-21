Максимум користі: 10 добавок, які допоможуть посилити лікувальні властивості чаю

Не існує єдиного й універсального способу пити чай, все залежить від культури та індивідуальних уподобань. Смак одного й того ж чаю можна змінити, додавши певний інгредієнт. Дізнайтеся про добавки, які допоможуть посилити смак і користь чаю.

Чай — це не просто звичайний напій, для багатьох це певний ритуал. Залежно від обставин можна посилити корисні властивості чаю і додати нових смаків за допомогою певних інгредієнтів і спецій. Дізнайтеся, що додати в чай, щоб захистити себе від холоду та застуди цієї зими. Про найкорисніші інгредієнти для чаю пише Times of India.

Імбир

Фото: Pixabay

Лише 1-2 скибочки імбиру збагачують чай антиоксидантами і протизапальними сполуками, такими як гінгерол. Додавання імбиру допоможе травленню, заспокоїть біль у горлі та підвищить імунітет.

Кардамон

Додайте в чай 1-2 подрібнених стручки кардамону для отримання ефірних олій, антиоксидантів і вітамінів, таких як рибофлавін і ніацин. Це також допомагає травленню, знижує кислотність і надає чаю заспокійливого аромату.

Кориця

Фото: Pixabay

Невелика паличка кориці допоможе посилити чай коричним альдегідом, антиоксидантами та поліфенолами. Вживання чаю з корицею регулює рівень цукру в крові та покращує здоров'я серця.

Тулсі

Візьміть за звичку додавати в чай 4-5 листочків тулсі. Він багатий антиоксидантами, вітаміном С, а також має адаптогенні властивості. Він підвищує імунітет, бореться з проблемами з диханням і знижує стрес.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума містить куркумін — потужний протизапальний та антиоксидантний засіб. Усього ¼ чайної ложки куркуми необхідна для підвищення імунітету і поліпшення здоров'я суглобів.

Насіння фенхеля

Фенхель надає чаю цікавого смаку. Додайте всього половину чайної ложки фенхеля, щоб поліпшити травлення і прибрати здуття живота.

Гвоздика

Гвоздика багата евгенолом, антиоксидантами і вітамінами, такими як К і С, які полегшують кашель, заспокоюють горло і покращують здоров'я ротової порожнини. Її потрібно небагато, всього 1-2 гвоздички під час заварювання.

Чорний перець

Фото: Pixabay

Додавши всього дрібку меленого чорного перцю в чай, ви допоможете прискорити обмін речовин, поліпшити травлення і збільшити біодоступність інших інгредієнтів у чаї, наприклад, куркуми.

Листя м'яти

М'ята має величезну користь для здоров'я: вона заспокоює нетравлення шлунка, зменшує нудоту і надає освіжаючого смаку. Для цього потрібно додати всього 4-5 листочків м'яти.

Пальмовий цукор-сирець

Пальмовий цукор є чудовим підсолоджувачем для чаю. Додавання 1-2 чайних ложок цього цукру підвищує енергію і рівень гемоглобіну.

Нагадаємо, 3 види чаю для молодої та сяючої шкіри.

Раніше Фокус писав про те, які заспокійливі напої допоможуть розслабитися після напруженого дня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця