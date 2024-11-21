Максимум пользы: 10 добавок, которые помогут усилить лечебные свойства чая

Не существует единого и универсально способа пить чай, все зависит от культуры и индивидуальных предпочтений. Вкус одного и того же чая можно изменить, добавив определенный ингредиент. Узнайте о добавках, которые помогут усилить вкус и пользу чая.

Чай – это не просто обычный напиток, для многих это определенный ритуал. В зависимости от обстоятельств можно усилить полезные свойства чая и добавить новых вкусов при помощи определенных ингредиентов и специй. Узнайте, что добавить в чай, чтобы защитить себя от холода и простуды этой зимой. О самых полезных ингредиентах для чая пишет Times of India.

Имбирь

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Всего 1-2 ломтика имбиря обогащают чай антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, такими как гингерол. Добавление имбиря поможет пищеварению, успокоит боль в горле и повысит иммунитет.

Кардамон

Добавьте в чай 1-2 измельченных стручка кардамона для получения эфирных масел, антиоксидантов и витаминов, таких как рибофлавин и ниацин. Это также помогает пищеварению, снижает кислотность и придает чаю успокаивающий аромат.

Корица

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Небольшая палочка корицы поможет усилить чай коричным альдегидом, антиоксидантами и полифенолами. Употребление чая с корицей регулирует уровень сахара в крови и улучшает здоровье сердца.

Тулси

Возьмите за привычку добавлять в чай 4-5 листочков тулси. Он богат антиоксидантами, витамином С, а также обладает адаптогенными свойствами. Он повышает иммунитет, борется с проблемами с дыханием и снижет стресс.

Куркума

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Куркума содержит куркумин – мощное противовоспалительное и антиоксидантное средства. Всего ¼ чайной ложки куркумы необходимо для повышения иммунитета и улучшения здоровья суставов.

Семена фенхеля

Фенхель придает чаю интересный вкус. Добавьте всего половину чайной ложки фенхеля, чтобы улучшить пищеварение и убрать вздутие живота.

Гвоздика

Гвоздика богата эвгенолом, антиоксидантами и витаминами, такими как К и С, которые облегчают кашель, успокаивают горло и и улучшают здоровье ротовой полости. Ее нужно немного, всего 1-2 гвоздички во время заваривания.

Черный перец

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Добавив всего щепотку молотого черного перца в чай, вы поможете ускорить обмен веществ, улучшить пищеварение и увеличить биодоступность других ингредиентов в чае, например, куркумы.

Листья мяты

Мята обладает огромной пользой для здоровья: она успокаивает несварение желудка, уменьшает тошноту и придает освежающий вкус. Для этого нужно добавить всего 4-5 листиков мяты.

Пальмовый сахар-сырец

Пальмовый сахар является отличным подсластителем для чая. Добавление 1-2 чайных ложен этого сахара повышает энергию и уровень гемоглобина.

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