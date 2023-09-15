Вода може стати на вагу золота: наскільки близькі до кінця її запаси, розповіли вчені

Питання доступності важливої для виживання води для мільйонів людей уже дедалі частіше порушується у світі, але за прогнозами вчених, ситуація може погіршитися.

Related video

В епоху глобального потепління і катаклізмів людство в різних куточках планети все частіше стикається з відсутністю доступу до питної води. І поки одні вчені малюють апокаліптичні картини безкрайніх пусток, а інші запевняють, що це нормальне явище, є деякі важливі нюанси того, що відбувається, і прийдешні зміни, до яких людству треба підготуватися, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Чи закінчиться коли-небудь вода у світі? Це питання може здатися майже потойбічним, але воно привертає увагу багатьох представників наукової спільноти. Наука та експерти пропонують розібратися в цій актуальній проблемі, але спочатку — хороша новина: вода у світі не закінчиться зовсім. Однак є прогнози та побоювання, про які ми маємо знати.

Вода є скрізь, вона покриває 70% території нашої планети. Але переважна її частина — це солона морська вода, яка не годиться ні для пиття, ні для сільського господарства, ні для більшості наших повсякденних потреб. Справжнім скарбом є прісна вода, яка становить лише 3% від усієї води на Землі. І більша її частина замкнена в крижаних шапках і льодовиках нашої планети. Це означає, що лише невелика частина води з легкістю доступна для нас.

У зв'язку зі зміною клімату посухи стають дедалі частішими та сильнішими. Це не сприяє поліпшенню ситуації з прісною водою. До цього слід додати той факт, що сільське господарство, яке є найважливішою складовою харчування зростаючого населення планети, потребує значної кількості саме прісної води. Зокрема, на сільське господарство припадає майже 70% її забору.

Якщо говорити про цифри, то звіт ООН на Конференції з водних ресурсів 2023 року дає чітку картину нашого майбутнього: до кінця 2023 року 2 млрд. людей, тобто кожен четвертий житель Землі, не матимуть доступу до чистої питної води. Згадайте таке місто, як Кейптаун, яке 2018 року було страшенно близьким до того, щоб залишитися без води. Жителям довелося різко і капітально скоротити споживання води. Попри те що місто уникло кризи "нульового дня", коли вода могла повністю закінчитися, це є повчальним прикладом для решти світу.

І Кейптаун — не поодинокий випадок. З подібними проблемами можуть зіткнутися такі великі міста, як Лондон, Токіо і Маямі. Але справжній біль полягає в тому, що найбільше постраждають ті райони, які й так перебувають у несприятливому становищі: бідніші регіони та громади.

На карту поставлено щось більше, ніж просто пересохле горло та зменшена кількість споживання води. Навантаження на водні ресурси може змінити наш світ. Можуть виникнути конфлікти через доступ до води, і до 700 млн. людей можуть бути змушені покинути свої домівки через брак води вже в цьому десятилітті. Війни за нафту і звичні нам, за новинами, ресурси можуть піти в минуле, залишивши трон для конфліктів на ґрунті критично важливої для нашого виживання води, що тільки посприяє посиленню будь-якого такого зіткнення.

Одним словом, хоча ми, найімовірніше, і не побачимо світ, у якому всі крани пересохнуть, про майбутнє нашої прісної води варто замислитися. Ми маємо бути активними у своїх зусиллях з управління та збереження цього цінного ресурсу не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Тому вчені закликають нас набагато більш консервативно ставитися до необов'язкової витрати цього життєво важливого ресурсу в нашому повсякденному житті. Можливо, багатьом із нас не варто більше залишати увімкненим кран, відлучаючись на кілька хвилин від раковини.

Раніше Фокус писав про катастрофічні масштаби забруднення свинцем прісної води. Провівши нове масштабне дослідження, вчені дізналися воістину жахливі масштаби забруднення води свинцем і смертельні наслідки цього для людства.

Також Фокус писав про причини прискореного зникнення питної води на Землі. За останні 30 років зникло в 17 разів більше води, ніж знаходиться в найбільшому водосховищі США.