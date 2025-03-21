Останній виклик усьому людству: вчені б'ють на сполох з приводу аномальної спеки

За останні кілька років багато хто з нас уже звик до теплих зим і неймовірно спекотного літа, однак за цим пристосуванням ховається величезна небезпека. Вчені попереджають, що вона насувається на нас і людство може її не пережити.

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У хаосі кліматичних змін, що настає, мало визначеності, але одне стає очевидним: екстремальна спека — це загроза існування, не схожа ні на яку іншу. Вчені вважають, що в той час як підвищення рівня моря може призвести до переміщення мільйонів людей, а зміна погодних умов — до дестабілізації продовольчих систем, спека — це ворог іншого роду, якого неможливо обігнати, до якого неможливо пристосуватися або легко пом'якшити його наслідки, пише Live Science.

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Як пише Якоб Тома у своїй книжці "Кишеньковий довідник планетарної небезпеки", наша цивілізація побудована на певних температурних порогах, і при їх перевищенні саме виживання стає сумнівним. Тома, професор Центру стійких фінансів SOAS при Лондонському університеті, описує спеку як "некерований ризик", який не піддається звичайним стратегіям адаптації до клімату.

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На відміну від повеней, яким можна протистояти за допомогою морських стін та інженерних досягнень, як у Нідерландах, або нестачі продовольства, яку можна розв'язати за допомогою сільськогосподарських інновацій, екстремальна спека являє собою фундаментальну біологічну межу.

Людський організм просто не може функціонувати при температурі, вищій за певну, особливо в поєднанні з високою вологістю, що перешкоджає природному охолоджувальному ефекту потовиділення. Саме тут концепція "температури вологого термометра" набуває вирішального значення — щойно цей поріг буде перевищено, навіть найпристосованіші люди не зможуть витримати тривалого впливу, вважає вчений.

Уже зараз спека виявляється одним із найбільш смертоносних наслідків зміни клімату. Тома розповідає історію шестирічного хлопчика в Японії, який впав і помер від теплового удару — трагедія, що слугує раннім попередженням про прийдешні події для всіх нас.

Історично склалося так, що смертність від холоду перевищувала смертність від спеки, і деякі скептики стверджують, що потепління планети може знизити загальну смертність від температури. Однак якщо глобальна температура продовжить підвищуватися більш ніж на 1,5°C або 2°C порівняно з доіндустріальним рівнем, баланс зміниться, попереджає Тома. За прогнозами вчених, до кінця століття зміна клімату може забирати до 10 мільйонів життів щорічно, причому спека відіграватиме в цьому числі значну роль.

Хвилі спеки можуть зруйнувати цілі економіки, унеможлививши працю на відкритому повітрі, порушивши інфраструктуру і збільшивши навантаження на системи охорони здоров'я. Регіони, які звикли до помірних температур, можуть виявитися не готовими до стійкого теплового стресу, що призведе до масової міграції та геополітичної нестабільності.

На відміну від інших кліматичних впливів, які можна усунути за допомогою фінансових або технологічних рішень, екстремальна спека докорінно змінює межі населеності людини. Кондиціювання повітря може дати деяким тимчасовий перепочинок, але це не є ані стійким, ані справедливим рішенням, оскільки воно збільшує попит на енергію та залишає поза увагою найбільш вразливі верстви населення.

Ця зростаюча загроза не обмежується якимось одним регіоном, заявляє Тома. Вчені заявляють, що кількість днів зі смертельно небезпечною спекою зростає в усьому світі, навіть у зонах помірного клімату, які раніше вважалися безпечними. У таких містах, як Париж і Лондон, де історично не було широко розповсюдженої інфраструктури охолодження, зараз спостерігаються хвилі спеки, які доводять населення до межі.

Як стверджує Тома, спека — це "останній бос" зміни клімату, супротивник, з яким не можна домовитися або якого не можна позбутися. На відміну від підвищення рівня моря або відсутності продовольчої безпеки, коли температура перевищить межі, які може витримати людський організм, не буде жодного обхідного шляху.

Якщо не вжити термінових і агресивних заходів щодо обмеження викидів, цілі регіони можуть стати непридатними для життя не через війни, економічний крах або катастрофи, а просто тому, що там занадто спекотно для життя, підсумовує Тома.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.