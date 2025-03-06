Стародавнє місто, засноване Олександром Македонським, буквально йде на дно: що відбувається (фото)

Дослідники виявили, що 2300-річне портове місто тоне в морі — у всьому виною підвищення рівня моря.

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З моменту свого заснування Олександром Македонським близько 2300 років тому до народження Клеопатри це стародавнє місто було місцем деяких найважливіших моментів історії людства. Але тепер учені попереджають, що Олександрія тоне в морі через підвищення рівня моря, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Мюнхенського університету виявили, що стародавнє місто переживає "драматичний сплеск" обвалень будівель. Дослідники попереджають, що місто, яке колись являло собою два дива стародавнього світу, Велику Олександрійську бібліотеку та Олександрійський маяк, тепер поступово зникає.

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Статистика показує, що за останнє десятиліття швидкість обвалень прискорилася з одного на рік до тривожних 40 на рік. Основною причиною називають те, що солона вода дедалі глибше проникає у фундамент міста. Автори дослідження виявили, що за останні два десятиліття 280 будівель було зруйновано прибережною ерозією, а ще 7000 зараз перебувають під загрозою обвалення в майбутньому.

За словами провідної авторки дослідження, ландшафтної архітекторки Сари Фуад, протягом століть споруди Олександрії залишалися дивами стійкості інженерії, витримуючи землетруси, штормові нагони, цунамі та інші лиха. Але тепер підйом рівня моря і сильніші шторми, викликані потеплінням планети, буквально за десятиліття знищують те, що створювалося тисячоліттями.

Олександрія була заснована Олександром Великим 331 року до нашої ери й колись була найбільшим містом на Землі, а також одним із найважливіших місць стародавнього світу. Відоме як "Наречена Середземномор'я", місто, розташоване на узбережжі, стало важливим центром торгівлі та судноплавства, що з'єднує Близький Схід і Європу.

На цих знімках показані одні й ті самі місця з різницею в 90 років, що показує, наскільки відступила берегова лінія через підвищення рівня моря Фото: Courtesy of Essam Heggy and Sara Fouad

Однак близькість до води, яка раніше змушувала місто процвітати, тепер, як вважають учені, буквально знищує його. Оскільки Земля невблаганно нагрівається через викиди парникових газів, середня температура океану також збільшується. У міру нагрівання вода також розширюється і в поєднанні з додаванням прісної води з крижаних щитів, що швидко тануть, підвищує рівень світового океану.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вказують на те, що з 1880 року рівень світового океану вже піднявся на 20-23 сантиметри, причому останні 10 сантиметрів припали на період з 1993 року.

Нещодавнє дослідження Наньянського технологічного університету (NTU), Сінгапур, передбачило, що рівень світового океану може піднятися на приголомшливі 1,9 метра вже до 2100 року, якщо викиди вуглекислого газу (CO2) і далі зростатимуть.

Під час нового дослідження вчені об'єднали супутникові знімки з історичними картами, що допомогло побачити, як швидко зникло узбережжя міста з 1880-х років. Це показало, що берегова лінія Александрії змістилася вглиб країни на десятки метрів за останні кілька десятиліть, а деякі райони відступали на 3,6 метра на рік.

За словами співавтора дослідження, доктора Ессама Хеггі з Університету Південної Каліфорнії, наразі ми спостерігаємо поступове зникнення історичних прибережних міст. У міру підвищення рівня ґрунтових вод вони вступають у контакт із фундаментами будівель, і в результаті вторгнення солоної води підриває конструкції задовго до того, як вони вступлять у прямий контакт із морем.

На жаль, ці проблеми не є унікальними для Олександрії та можуть торкнутися прибережних міст по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що найпотужніша океанічна течія у світі сповільнюється.