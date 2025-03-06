Древний город, основанный Александром Македонским, буквально идет на дно: что происходит (фото)

Исследователи обнаружили, что 2300-летний портовый город тонет в море — всему виной повышение уровня моря.

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С момента своего основания Александром Македонским около 2300 лет назад до рождения Клеопатры этот древний город был местом некоторых важнейших моментов истории человечества. Но теперь ученые предупреждают, что Александрия тонет в море из-за повышения уровня моря, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Мюнхенского университета обнаружили, что древний город переживает "драматический всплеск" обрушений зданий. Исследователи предупреждают, что город, некогда являвший собой два чуда древнего мира, Великую Александрийскую библиотеку и Александрийский маяк, теперь постепенно исчезает.

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Статистика показывает, что за последнее десятилетие скорость обрушений ускорилась с одного в год до тревожных 40 в год. Основной причиной называют то, что соленая вода все глубже проникает в фундамент города. Авторы исследования обнаружили, что за последние два десятилетия 280 зданий были разрушены прибрежной эрозией, а еще 7000 сейчас находятся под угрозой обрушения в будущем.

По словам ведущего автора исследования, ландшафтного архитектора Сары Фуад, в течение столетий сооружения Александрии оставались чудесами устойчивости инженерии, выдерживая землетрясения, штормовые нагоны, цунами и другие бедствия. Но теперь подъем уровня моря и более сильные штормы, вызванные потеплением планеты, буквально за десятилетия уничтожают то, что создавалось тысячелетиями.

Александрия была основана Александром Великим в 331 году до нашей эры и некогда была крупнейшим городом на Земле, а также одним из важнейших мест древнего мира. Известный как "Невеста Средиземноморья", город, расположенный на побережье, стал важным центром торговли и судоходства, соединяющим Ближний Восток и Европу.

На этих снимках показаны одни и те же места с разницей в 90 лет, что показывает, насколько отступила береговая линия из-за повышения уровня моря Фото: Courtesy of Essam Heggy and Sara Fouad

Однако близость к воде, которая ранее заставляла город процветать, теперь, как считают ученые, буквально уничтожает его. Поскольку Земля неумолимо нагревается из-за выбросов парниковых газов, средняя температура океана также увеличивается. По мере нагревания вода также расширяется и в сочетании с добавлением пресной воды из быстро тающих ледяных щитов повышает уровень мирового океана.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) указывают на то, что с 1880 года уровень мирового океана уже поднялся на 20-23 сантиметра, причем последние 10 сантиметров пришлись на период с 1993 года.

Недавнее исследование Наньянского технологического университета (NTU), Сингапур, предсказало, что уровень мирового океана может подняться на ошеломляющие 1,9 метра уже к 2100 году, если выбросы углекислого газа (CO2) продолжат расти.

В ходе нового исследования ученые объединили спутниковые снимки с историческими картами, что помогло увидеть, как быстро исчезло побережье города с 1880-х годов. Это показало, что береговая линия Александрии сместилась вглубь страны на десятки метров за последние несколько десятилетий, а некоторые районы отступали на 3,6 метра в год.

По словам соавтора исследования, доктора Эссама Хегги из Университета Южной Калифорнии, в данный момент мы наблюдаем постепенное исчезновение исторических прибрежных городов. По мере повышения уровня грунтовых вод они вступают в контакт с фундаментами зданий, и в результате вторжение соленой воды подрывает конструкции задолго до того, как они вступят в прямой контакт с морем.

Увы, эти проблемы не являются уникальными для Александрии и могут затронуть прибрежные города по всему миру.

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