Близько 11700 років тому рівень моря на Землі підвищився на 38 м: чи чекає на планету таке у майбутньому

У новому дослідженні вчені з'ясували, як сильно і наскільки швидко підвищився рівень моря на Землі після останнього льодовикового періоду.

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В останні десятиліття вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: в результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а вчені прогнозують, що рівень світового океану, ймовірно, підніметься вже до кінця століття через глобальне потепління Землі, пише PHYS.org.

Вчені також вважають, що розгадка кліматичного майбутнього планети може критися в тому, як зміни клімату відбувалися раніше. Нові геологічні дані надали вченим більше інформації про швидкість і масштаби глобального підвищення рівня моря після останнього льодовикового періоду, що стався близько 11 700 років тому. Автори дослідження зазначають, що отримані ними дані матимуть велике значення для розуміння впливу кліматичної кризи на крижані шапки й підвищення рівня моря.

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Дослідження було проведено вченими з Утрехтського університету, Делфтського технічного університету, нідерландського інституту морських досліджень, Лідського університету, Шеффілдського університету та Амстердамського університету. Нові дані про швидкість підвищення рівня моря в ранньому голоцені припускають важливу точку відліку — це особливо важливо з огляду на те, що сьогодні світ стикається зі схожою ситуацією з крижаними щитами, що швидко тануть.

Рівень світового океану в наступному столітті швидко підніметься Фото: Deltares

Зазначимо, що попередні кліматичні моделі, засновані на зростанні концентрації парникових газів, уже показали, що до 2300 року рівень світового океану підніметься на кілька метрів. Утім, деякі сценарії пророкують швидке підвищення рівня моря вже до кінця поточного століття — більш ніж на 1 метр. Автори дослідження зазначають, що наслідки майбутнього підвищення рівня моря, ймовірно, будуть значно тривожнішими, ніж це було в ранньому голоцені. Це пов'язано зі зростанням населення і поточною наявністю інфраструктури, міст та економічної активності.

Нове дослідження показує, що глобальний рівень моря швидко піднявся після останнього льодовикового періоду. Глобальний рівень моря швидко піднявся після останнього льодовикового періоду. Це сталося внаслідок глобального потепління та танення величезних крижаних шапок, що вкривали Північну Америку та Європу. Досі швидкість і масштаб підвищення рівня моря в ранньому голоцені були невідомі, але тепер ситуація змінилася.

У центрі ясно видно, як шар коричневого торфу покритий шаром сірої глини Фото: Deltares

Під час дослідження вчені проаналізували затоплені шари торфу з цього району, датували їх і застосували методи моделювання. У результаті їм вдалося показати, що протягом голоцену темпи підвищення рівня світового океану двічі на короткий час досягли піка понад метр за століття. Для порівняння, нинішня швидкість підвищення рівня моря в Нідерландах становить близько 3 мм на рік, що еквівалентно 30 сантиметрам за століття. Утім, учені також спостерігають, як ці темпи прискорюються.

Раніше також існувала невизначеність щодо загального підвищення між 11 000 і 3 000 років тому. Оцінки варіювалися від 32 до 55 метрів. Нове дослідження усунуло цю невизначеність і показало, що загальне підвищення становило близько 38 метрів.

За словами провідного автора дослідження Марка Хіджма, нове дослідження покращує наше розуміння підвищення рівня моря в майбутньому і його наслідки для життя на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що рівень моря піднявся у 2 рази вище, ніж передбачалося: що підкосило Світовий океан.