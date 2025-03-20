Около 11 700 лет назад уровень моря на Земле повысился на 38 м: ждет ли планету такое в будущем

В новом исследовании ученые выяснили, как сильно и насколько быстро повысился уровень моря на Земле после последнего ледникового периода.

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В последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ученые прогнозируют, что уровень мирового океана, вероятно, поднимется уже к концу столетия из-за глобального потепления Земли, пишет PHYS.org.

Ученые также считают, что разгадка климатического будущего планеты может крыться в том, как изменения климата происходили ранее. Новые геологические данные предоставили ученым больше информации о скорости и масштабах глобального повышения уровня моря после последнего ледникового периода, произошедшего около 11 700 лет назад. Авторы исследования отмечают, что полученные ими данные будут иметь большое значение для понимания влияния климатического кризиса на ледяные шапки и повышение уровня моря.

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Исследование было проведено учеными из Утрехтского университета, Делфтского технического университета, нидерландского института морских исследований, Лидского университета, Шеффилдского университета и Амстердамского университета. Новые данные о скорости повышения уровня моря в раннем голоцене предполагают важную точку отсчета — это особенно важно, учитывая, что сегодня мир сталкивается со схожей ситуацией с быстро тающими ледяными щитами.

Уровень мирового океана в следующем столетии быстро поднимется Фото: Deltares

Отметим, что предыдущие климатические модели, основанные на росте концентрации парниковых газов, уже показали, что к 2300 году уровень мирового океана поднимется на несколько метров. Впрочем, некоторые сценарии предсказывают быстрое повышение уровня моря уже к концу текущего столетия — более чем на 1 метр. Авторы исследования отмечают, что последствия будущего повышения уровня моря, вероятно, будут значительно более тревожными, чем это было в раннем голоцене. Это связано с ростом населения и текущим наличием инфраструктуры, городов и экономической активности.

Новое исследование показывает, что глобальный уровень моря быстро поднялся после последнего ледникового периода. Глобальный уровень моря быстро поднялся после последнего ледникового периода. Это произошло в результате глобального потепления и таяния огромных ледяных шапок, покрывавших Северную Америку и Европу. До сих пор скорость и масштаб повышения уровня моря в раннем голоцене были неизвестны, но теперь ситуация изменилась.

В центре ясно видно, как слой коричневого торфа покрыт слоем серой глины Фото: Deltares

В ходе исследования ученые проанализировали затопленные слои торфа из этого района, датировали их и применили методы моделирования. В результате им удалось показать, что в течение голоцена темпы повышения уровня мирового океана дважды на короткое время достигли пика более метра за столетие. Для сравнения, нынешняя скорость повышения уровня моря в Нидерландах составляет около 3 мм в год, что эквивалентно 30 сантиметрам за столетие. Впрочем, ученые также наблюдают, как эти темпы ускоряются.

Ранее также существовала неопределенность в отношении общего повышения между 11 000 и 3 000 лет назад. Оценки варьировались от 32 до 55 метров. Новое исследование устранило эту неопределенность и показало, что общее повышение составило около 38 метров.

По словам ведущего автора исследования Марка Хиджма, новое исследование улучшает наше понимание повышения уровня моря в будущем и его последствия для жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан.