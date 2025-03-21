Земля втрачає крижані шапки з неймовірною швидкістю: в Альпах і Піренеї зникли 40% (відео)

Дослідження показують, що гірські хребти по всьому світу втрачають льодовики через підвищення глобальної температури.

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Останніми роками вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: в результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, вчені прогнозують різке підвищення рівня моря, а планета втрачає крижані шапки з неймовірною швидкістю, пише Science Alert.

Нові дослідження показують, що в гірських хребтах по всьому світу льодовики тануть через підвищення глобальної температури. Наприклад, європейські Альпи та Піренеї втратили 40 відсотків свого об'єму льодовиків з 2000 по 2023 рік.

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Відомо, що ці та інші крижані регіони протягом століть забезпечували прісною водою людей, що живуть нижче за течією. Статистика вказує на те, що сьогодні льодовики забезпечують прісною водою близько 2 мільярдів людей. Але оскільки льодовики тануть швидше, вони також становлять потенційну смертельну небезпеку.

Вода з льодовика, що тане, часто стікає в западини, які раніше були заповнені льодом, створюючи все більші озера. Багато з них розширюються або утримуються на місці ненадійними крижаними греблями або кам'яними моренами, відкладеними льодовиком протягом століть. Вчені попереджають, що існує надто багато чинників, які можуть врешті-решт прорвати греблю.

Ці ризики й втрата запасів прісної води є одними з причин, через які ООН оголосила 2025 рік Міжнародним роком збереження льодовиків, а 21 березня стало першим Всесвітнім днем льодовиків. За словами професорки наук про Землю імені Гарольда Стернса у Весліанському університеті Сюзанни О'Коннелл, у новому дослідженні науковці зосередилися на вивченні впливу, який втрата льоду може справити на Землю і людство в майбутньому.

Дані вказують на те, що більшість льодовикових озер почали формуватися понад століття тому внаслідок глобального потепління Землі, спричиненого діяльністю людини з 1860-х років. З 1960-х років чисельність і темпи зростання водойм значно зросли. Багато людей, які живуть у Гімалаях, Андах, Альпах, Скелястих горах, Ісландії та Алясці, пережили повені, спричинені проривом льодовикових озер того чи іншого типу.

Науковці зазначають, що сьогодні прориви льодовикового озера можуть загрожувати тисячам людей, які живуть "на шляху води". Однак, на думку дослідників, драматична природа прориву льодовикових озер — не єдиний ризик.

У міру того як вчені розширюють своє розуміння того, як крижані регіони світу взаємодіють із глобальним потеплінням, вони виявляють низку інших явищ, що можуть призвести до таких самих катастрофічних подій. Вчені виявили, що повені в льодовикових каналах і танення вічної мерзлоти в горах може викликати повені. На жаль, ці та інші форми повеней і небезпек, пов'язаних із льодовиками, посилюються зміною клімату.

Раніше Фокус писав про те, що танення льоду в Антарктиді може розбудити древнє зло: його вже ніщо не зупинить.