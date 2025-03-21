Земля теряет ледяные шапки с невероятной скоростью: в Альпах и Пиренеи исчезли 40% (видео)

Исследования показывают, что горные хребты по всему миру теряют ледники из-за повышения глобальной температуры.

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В последние годы ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, ученые прогнозируют резкое повышение уровня моря, а планета теряет ледяные шапки с невероятной скоростью, пишет Science Alert.

Новые исследования показывают, что в горных хребтах по всему миру ледники тают из-за повышения глобальной температуры. Например, европейские Альпы и Пиренеи потеряли 40 процентов своего объема ледников с 2000 по 2023 год.

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Известно, что эти и другие ледяные регионы в течение столетий обеспечивали пресной водой людей, живущих ниже по течению. Статистика указывает на то, что сегодня ледники обеспечивают пресной водой около 2 миллиардов человек. Но поскольку ледники тают быстрее, они также представляют потенциальную смертельную опасность.

Вода из тающего ледника часто стекает во впадины, которые ранее были заполнены льдом, создавая все большие озера. Многие из них расширяются или удерживаются на месте ненадежными ледяными плотинами или каменными моренами, отложенными ледником в течение столетий. Ученые предупреждают, что существует слишком много факторов, которые могут в конце концов прорвать плотину.

Эти риски и потеря запасов пресной воды являются одними из причин, по которым ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, а 21 марта стало первым Всемирным днем ледников. По словам профессора наук о Земле имени Гарольда Стернса в Уэслианском университете Сюзанны О'Коннелл, в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении влияния, которое потеря льда может оказать на Землю и человечество в будущем.

Данные указывают на то, что большинство ледниковых озер начали формироваться более века назад в результате глобального потепления Земли, вызванного деятельностью человека с 1860-х годов. С 1960-х годов численность и темпы роста водоемов значительно возросли. Многие люди, живущие в Гималаях, Андах, Альпах, Скалистых горах, Исландии и Аляске, пережили наводнения, вызванные прорывом ледниковых озер того или иного типа.

Ученые отмечают, что сегодня прорывы ледникового озера может угрожать тысячам людей, живущих "на пути воды". Однако, по мнению исследователей, драматическая природа прорыва ледниковых озер — не единственный риск.

По мере того как ученые расширяют свое понимание того, как ледяные регионы мира взаимодействуют с глобальным потеплением, они выявляют ряд других явлений, которые могут привести к таким же катастрофическим событиям. Ученые обнаружили, что наводнения в ледниковых каналах и таяние вечной мерзлоты в горах может вызвать наводнения. Увы, эти и другие формы наводнений и опасностей, связанных с ледниками, усугубляются изменением климата.

Ранее Фокус писал о том, что таяние льда в Антарктиде может разбудить древнее зло: его уже ничто не остановит.