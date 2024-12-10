Таяние льда в Антарктиде может разбудить древнее зло: его уже ничто не остановит

Исследователи говорят, что таяние ледников может запустить извержение сотни вулканов, которые сейчас дремлют под толщей льда.

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Под своим ледяным покровом Антарктида прячет древнюю и давно забытую угрозу. Под льдами белого континента скрываются древние вулканы, большинство из которых дремлют, но это может вскоре измениться, пишет IFLScience.

По словам ученых, вулканы Антарктиды могут пробудиться из-за таяния ледников, что запустит цепную реакцию.

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В последний раз на Земле масштабное таяние ледников происходило 12 тыс. и 7 тыс. лет назад, когда завершился последний ледниковый период. В это время вулканическая активность на суше увеличилась в 2-6 раз в сравнении с обычным уровнем. Ученые считают, что пробуждение вулканов было связано с таянием ледников – это ослабило давление мантию Земли, что позволило большему количеству магмы подняться к поверхности.

Новая эра потепления вызвана изменением климата, которое происходит в результате человеческой деятельности. Антарктида же все больше демонстрирует признаки стресса, среди которых рекордные волны тепла и быстро растущие потери льда.

Исследователи считают, что изменения климата могут запустить всплеск вулканизма в Антарктиде, который будет похож на тот, что случился 7 тыс. лет назад.

"По мере того, как вес вулканов будет уменьшаться, запертые внутри магмы газы, начнут высвобождаться, как газ из откупоренной бутылки шампанского, что вызовет извержения", — говорят исследователи.

В Антарктиде располагается более 130 известных вулканов, большинство из которых спрятано подо льдом, но некоторые из них остаются активными. Самым высоким действующим вулканом Антарктиды является Эребус, который непрерывно извергается на протяжении десятилетий, выбрасывая в воздух не только газ и сажу, но и золотую пыль.

Вулкан Эребус в Антарктиде Фото: polarman/Shutterstock

Ученые отмечают, что пробуждение этих вулканов может запустить петлю вулкан-таяние льда. В прошлый раз вулканическая активность в Антарктиде ускорила таяние льда. Дело в том, что вулканы начали выбрасывать темный пепел, который усилил эффект альбедо – более темные поверхности поглощают больше тепла в сравнении со светлыми.

Такой эффект может произойти в Антарктиде, если изменение климата спровоцирует извержение вулканов. Также это приведет к увеличению количества парниковых газов в атмосфере, что еще больше повлияет на средние температуры на Земле. Это обернется еще больше потерей льда, что спровоцирует еще больше извержений и так далее.

Напомним, подо льдом Антарктиды нашли скрытые структуры. Ученые организовали поисковую миссию рядом с ледником Дейвидсона, но так и не нашли никаких следов исследовательского аппарата.