Подо льдом Антарктиды нашли скрытые структуры: после этого бесследно исчез подводный аппарат

Ученые организовали поисковую миссию рядом с ледником Дейвидсона, но так и не нашли никаких следов исследовательского аппарата.

Подо льдом Антарктиды передовой подводный аппарат нашел невероятные подводные структуры, которые могут в корни изменить наше представление о полярных льдах. Но как только новаторская миссия достигла новых глубин, подводный аппарат бесследно исчез, пишет Daily Galaxy.

Необычное открытие было сделано под шельфовым ледником Дейвидсон в Западной Антарктиде, где также загадочным образом исчез подводный аппарат исследователей.

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В 2022 году группа ученых со всего мира, которых возглавила эксперт по океанографии Анна Вахлин, отправилась исследовать подводный мир под шельфовым ледником Дейвидсона. Основным инструментом для исследования был аппарат RAN, длиной 6,1 м. Он был разработан для суровых полярных условий, оснащен передовыми датчиками и многолучевым сонаром, который был способен картировать лед и морское дно с беспрецедентной детализацией.

За 27 дней RAN преодолел почти 1 тыс. км, включая 16-километровое исследования полостей шельфового ледника. Открытия RAN были весьма неожиданными.

Автономный подводный аппарат Ran был запрограммирован на выполнение миссий под шельфовым ледником. Фото: Anna Wåhlin/Science Advances

Аппарат обнаружил каплевидные образования на обратной стороне льда, видимо, вырезанные подводными течениями. Также RAN увидел сложные узоры эрозии на ледяных плато, раскрывающие сложную динамику воды.

Кроме этого, обнаружились значительные различия в скорости таяния между восточной и западной частями шельфа, на что влияет подповерхностное течение.

Воодушевившись успехом миссии, команда вернулась на то же месте в 2024 году, чтобы продолжить исследования. Но во время одного из погружений произошло нечто неожиданное.

По словам исследователей, аппарат RAN запрограммирован на всплытие в заранее обозначенной точке. Но аппарат так и не появился, несмотря на организованную поисковую миссию, никаких следов аппарата обнаружить не удалось.

Исследователями было выдвинуто несколько предположений. Во-первых, аппарат мог столкнуться с неизвестным подводным образованием, которое могло захватить или повредить RAN. Также не исключается вмешательство морских животных, таких как тюлени, которые часто взаимодействуют с подводным оборудованием.

Возможно, авария произошла из-за технической неисправности, в результате которой аппарат потерял ориентацию или контроль в сложной среде.

"Работа в Антарктиде всегда сложна, но потеря RAN – это серьезная неудача. Тем не менее, эта миссия является частью более масштабных усилий по изучению меняющегося климата на планете", — отметила руководитель научной миссии.

Несмотря на потерю аппарата, данные собранные RAN во время предыдущих миссия, остаются бесценными. Эти результаты показали динамику таяния шельфовых ледников, вызванного подповерхностными течениями. Понимание этого процесса крайне важно, потому как именно шельфовые ледники не дают наземным ледникам соскальзывать в океан, что привело бы к повышению уровня моря.

Напомним, ледник Судного дня тает быстрее, чем ожидалось. Исследователи считают, что мир приближается к переломному моменту в развитии климатического кризиса и теперь нам помогут лишь экстремальные меры.