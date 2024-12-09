Під льодом Антарктиди знайшли приховані структури: після цього безслідно зник підводний апарат

Науковці організували пошукову місію поруч із льодовиком Дейвідсона, але так і не знайшли жодних слідів дослідницького апарату.

Під льодом Антарктиди передовий підводний апарат знайшов неймовірні підводні структури, які можуть докорінно змінити наше уявлення про полярні льоди. Але щойно новаторська місія досягла нових глибин, підводний апарат безслідно зник, пише Daily Galaxy.

Незвичайне відкриття було зроблено під шельфовим льодовиком Дейвідсон у Західній Антарктиді, де також загадковим чином зник підводний апарат дослідників.

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У 2022 році група вчених з усього світу, яких очолила експертка з океанографії Анна Вахлін, вирушила досліджувати підводний світ під шельфовим льодовиком Дейвідсона. Основним інструментом для дослідження був апарат RAN, довжиною 6,1 м. Він був розроблений для суворих полярних умов, оснащений передовими датчиками і багатопроменевим сонаром, який був здатний картувати лід і морське дно з безпрецедентною деталізацією.

За 27 днів RAN подолав майже 1 тис. км, включно з 16-кілометровим дослідженням порожнин шельфового льодовика. Відкриття RAN були вельми несподіваними.

Автономний підводний апарат Ran був запрограмований на виконання місій під шельфовим льодовиком. Фото: Anna Wåhlin/Science Advances

Апарат виявив краплеподібні утворення на зворотному боці льоду, мабуть, вирізані підводними течіями. Також RAN побачив складні візерунки ерозії на крижаних плато, що розкривають складну динаміку води.

Крім цього, виявилися значні відмінності у швидкості танення між східною і західною частинами шельфу, на що впливає підповерхнева течія.

Надихнувшись успіхом місії, команда повернулася на те саме місце 2024 року, щоб продовжити дослідження. Але під час одного із занурень сталося щось несподіване.

За словами дослідників, апарат RAN запрограмований на спливання в заздалегідь позначеній точці. Але апарат так і не з'явився, попри організовану пошукову місію, жодних слідів апарату виявити не вдалося.

Дослідники висунули кілька припущень. По-перше, апарат міг зіткнутися з невідомим підводним утворенням, яке могло захопити або пошкодити RAN. Також не виключається втручання морських тварин, таких як тюлені, які часто взаємодіють із підводним обладнанням.

Можливо, аварія сталася через технічну несправність, внаслідок якої апарат втратив орієнтацію або контроль у складному середовищі.

"Робота в Антарктиді завжди складна, але втрата RAN — це серйозна невдача. Проте ця місія є частиною більш масштабних зусиль з вивчення мінливого клімату на планеті", — зазначила керівник наукової місії.

Попри втрату апарата, дані, зібрані RAN під час попередніх місій, залишаються безцінними. Ці результати показали динаміку танення шельфових льодовиків, спричиненого підповерхневими течіями. Розуміння цього процесу вкрай важливе, бо саме шельфові льодовики не дають наземним льодовикам зісковзувати в океан, що призвело б до підвищення рівня моря.

Нагадаємо, льодовик Судного дня тане швидше, ніж очікувалося. Дослідники вважають, що світ наближається до переломного моменту в розвитку кліматичної кризи і тепер нам допоможуть лише екстремальні заходи.