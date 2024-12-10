Танення льоду в Антарктиді може розбудити древнє зло: його вже ніщо не зупинить

Дослідники кажуть, що танення льодовиків може запустити виверження сотні вулканів, які зараз дрімають під товщею льоду.

Related video

Під своїм крижаним покривом Антарктида ховає давню і давно забуту загрозу. Під льодами білого континенту ховаються стародавні вулкани, більшість з яких дрімають, але це може незабаром змінитися, пише IFLScience.

За словами вчених, вулкани Антарктиди можуть прокинутися через танення льодовиків, що запустить ланцюгову реакцію.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Востаннє на Землі масштабне танення льодовиків відбувалося 12 тис. і 7 тис. років тому, коли завершився останній льодовиковий період. У цей час вулканічна активність на суші збільшилася у 2-6 разів порівняно зі звичайним рівнем. Учені вважають, що пробудження вулканів було пов'язане з таненням льодовиків — це послабило тиск на мантію Землі, що дало змогу більшій кількості магми піднятися до поверхні.

Нова ера потепління спричинена зміною клімату, яка відбувається внаслідок людської діяльності. Антарктида ж дедалі більше демонструє ознаки стресу, серед яких рекордні хвилі тепла та втрати льоду, що швидко зростають.

Дослідники вважають, що зміни клімату можуть запустити сплеск вулканізму в Антарктиді, який буде схожий на той, що трапився 7 тис. років тому.

"У міру того, як вага вулканів зменшуватиметься, замкнені всередині магми гази почнуть вивільнятися, як газ із відкоркованої пляшки шампанського, що спричинить виверження", — кажуть дослідники.

В Антарктиді розташовується понад 130 відомих вулканів, більшість з яких заховані під льодом, але деякі з них залишаються активними. Найвищим діючим вулканом Антарктиди є Еребус, який безперервно вивергається впродовж десятиліть, викидаючи в повітря не тільки газ і сажу, а й золотий пил.

Вулкан Еребус в Антарктиді Фото: polarman/Shutterstock

Учені зазначають, що пробудження цих вулканів може запустити петлю вулкан-танення льоду. Минулого разу вулканічна активність в Антарктиді прискорила танення льоду. Річ у тім, що вулкани почали викидати темний попіл, який посилив ефект альбедо — темніші поверхні поглинають більше тепла, як порівняти зі світлими.

Такий ефект може статися в Антарктиді, якщо зміна клімату спровокує виверження вулканів. Також це призведе до збільшення кількості парникових газів в атмосфері, що ще більше вплине на середні температури на Землі. Це обернеться ще більшою втратою льоду, що спровокує ще більше вивержень і так далі.

Нагадаємо, під льодом Антарктиди знайшли приховані структури. Науковці організували пошукову місію поруч із льодовиком Дейвідсона, але так і не знайшли жодних слідів дослідницького апарату.