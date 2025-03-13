Найбільші міста світу страждають від посух і "потопів" поперемінно: ця дивина Землі незрозуміла

Нове дослідження вказує на те, що багато найбільших міст сьогодні страждають від "кліматичного хлиста".

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Останні кілька років учені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: у результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями посухи й тепла, а кількість повеней істотно зросла. Однак тепер учені помітили дивну закономірність, яку прозвали "глобальною дивиною", пише Daily Mail.

Згідно з новим звітом Water Aid, багато найбільших міст світу переживають "кліматичний хлист" — явище, що змушує регіони перемикатися між сильними посухами й повенями. Вчені охрестили цю дивну закономірність "глобальною дивиною" і стурбовані тим, що це може призвести до збільшення кількості кліматичних катастроф.

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За словами співкерівниці дослідження, професорки Катерини Міхаелідіс із Бристольського університету, серед міст, які переживають найсильніший "кліматичний хлист":

Ханчжоу в Китаї;

Джакарта в Індонезії;

Даллас у США.

Дослідники виявили, то ці міста пережили роки повеней і посух поспіль, унаслідок чого стало значно складніше передбачати й готуватися до наступної кліматичної катастрофи. За словами професорки Махіелідіс, вони з командою виявили, що місця, які раніше були вологими, тепер стають сухими та навпаки. Інші місця зараз дедалі частіше страждають як від екстремальних повеней, так і від посух.

У своєму звіті вчені порівняли дані про опади та випаровування для 100 найбільш густонаселених міст світу, а також 12 міст, де працює благодійна організація, за останні 44 роки. Ці дані вказують на те, що зміна клімату впливає на кожне місто по-різному.

Міста, що переживають "глобальні дивацтва" Фото: World Bank Official Boundaries

За словами професорки Міхаелідіс, результати їхнього з колегами дослідження ілюструють, наскільки по-різному і драматично зміна клімату проявляється по всьому світу. Дослідники виявили, що в 17 містах спостерігається збільшення як надзвичайно посушливих, так і надзвичайно вологих періодів — вони були визначені як такі, що переживають "кліматичний хлист".

Хоча вони поширені по всій Азії, Близькому Сходу, Африці та Північній Америці, азійські міста непропорційно сильно страждають від цієї тенденції. З 17 міст, які постраждали від хлистового шторму, зазначених у звіті, дев'ять розташовані в Азії.

Зазначимо, що небезпека хлистового шторму в тому, що роки чергування посух і повеней не дають містам можливості належним чином підготуватися або відновитися після послідовних криз. Тепер учені стверджують, що близько 90% усіх кліматичних катастроф нині спричинені або занадто великою, або занадто малою кількістю води.

Дані вказують на те, що за останні півстоліття повені та посухи стали вчетверо більш поширеними, а хлистовий штормовий шторм зробив регіони ще більш уразливими.

В інших місцях низка міст зазнала різких змін клімату в бік вологішого або сухішого клімату в процесі, що називається "кліматичним переворотом". Загалом 20% найбільших міст світу зазнали зміни клімату, 13% перейшли до більш екстремально вологого клімату, а сім відсотків — до екстремально сухого. Згідно зі звітом, міста, що переживають різкі зміни клімату, є домівкою для 250 мільйонів людей.

Міста, що переживають "глобальні дивацтва" Фото: World Bank Official Boundaries

Каїр у Єгипті, Мадрид в Іспанії та Ер-Ріяд у Саудівській Аравії були містами, які зазнали найбільш різкого переходу від вологого до сухого клімату. З іншого боку, Лакхнау і Сурат в Індії, а також Кано в Нігерії зазнали найбільших змін від вологого до сухого.

Дослідники також підрахували, які регіони найбільш уразливі до наслідків глобальних дивацтв і найменш підготовлені до боротьби з їхніми наслідками. Цей аналіз показав, що осередки підвищеного ризику здебільшого зосереджені в Південній і Південно-Східній Азії, а також у Північній і Північно-Східній Африці.

Міста, визначені як найбільш вразливі, включають:

Хартум у Судані;

Фейсалабад і Лахор у Пакистані;

Багдад в Іраку;

Сурабаю в Індонезії;

Найробі в Кенії;

Аддіс-Абебу в Ефіопії.

Автори дослідження також зазначають, що всі європейські міста стали сухішими, а Лондон, Париж і Берлін зіткнулися з ризиком більш частих і сильних посух. Мадрид, Барселона, Париж і Берлін увійшли до числа 20 міст, які зазнали найсильніших тенденцій до посухи в останні роки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.