Крупнейшие города мира страдают от засух и "потопов" попеременно: эта странность Земли необъяснима

Новое исследование указывает на то, что многие крупнейшие города сегодня страдают от "климатического хлыста".

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Последние несколько лет ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир столкнулся с невероятными волнами засухи и тепла, а количество наводнений существенно возросло. Однако теперь ученые заметили странную закономерность, которую прозвали "глобальной странностью", пишет Daily Mail.

Согласно новому отчету Water Aid, многие крупнейшие города мира переживают "климатический хлыст" — явление, заставляющее регионы переключаться между сильными засухами и наводнениями. Ученые окрестили эту странную закономерность "глобальной странностью" и встревожены тем, что это может привести к увеличению числа климатических катастроф.

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По словам соруководителя исследования, профессора Катерины Михаэлидис из Бристольского университета, среди городов, которые переживают самый сильный "климатический хлыст":

Ханчжоу в Китае;

Джакарта в Индонезии;

Даллас в США.

Исследователи обнаружили, то эти города пережили годы наводнений и засух подряд, в результате чего стало значительно сложнее предсказывать и готовиться к следующей климатической катастрофе. По словам профессора Махиэлидис, они с командой обнаружили, что места, которые ранее были влажными, теперь становятся сухими и наоборот. Другие места сейчас все чаще страдают как от экстремальных наводнений, так и от засух.

В своем отчете ученые сравнили данные об осадках и и испарении для 100 самых густонаселенных городов мира, а также 12 городов, где работает благотворительная организация, за последние 44 года. Эти данные указывают на то, что изменение климата влияет на каждый город по-разному.

Города, переживающие "глобальные странности" Фото: World Bank Official Boundaries

По словам профессора Михаэлидис, результаты их с коллегами исследования иллюстрируют, насколько по-разному и драматично изменение климата проявляется по всему миру. Исследователи обнаружили, что в 17 городах наблюдается увеличение как чрезвычайно засушливых, так и чрезвычайно влажных периодов — они были определены как такие, что переживают "климатический хлыст".

Хотя они распространены по всей Азии, Ближнему Востоку, Африке и Северной Америке, азиатские города непропорционально сильно страдают от этой тенденции. Из 17 городов, пострадавших от хлыстового шторма, указанных в отчете, девять находятся в Азии.

Отметим, что опасность хлыстового шторма в том, что годы чередования засух и наводнений не дают городам возможности должным образом подготовиться или восстановиться после последовательных кризисов. Теперь ученые утверждают, что около 90% всех климатических катастроф в настоящее время вызваны либо слишком большим, либо слишком малым количеством воды.

Данные указывают на то, что за последние полвека наводнения и засухи стали в четыре раза более распространенными, а хлыстовый штормовой шторм сделал регионы еще более уязвимыми.

В других местах ряд городов испытал резкие изменения климата в сторону более влажного или более сухого климата в процессе, называемом "климатическим переворотом". В целом, 20% крупнейших городов мира испытали изменение климата, 13% перешли к более экстремально влажному климату, а семь процентов — к экстремально сухому. Согласно отчету, города, переживающие резкие изменения климата, являются домом для 250 миллионов человек.

Города, переживающие "глобальные странности" Фото: World Bank Official Boundaries

Каир в Египте, Мадрид в Испании и Эр-Рияд в Саудовской Аравии были городами, которые испытали наиболее резкий переход от влажного к сухому климату. С другой стороны, Лакхнау и Сурат в Индии, а также Кано в Нигерии претерпели самые большие изменения от влажного к сухому.

Исследователи также подсчитали, какие регионы наиболее уязвимы к последствиям глобальных странностей и наименее подготовлены к борьбе с их последствиями. Этот анализ показал, что очаги повышенного риска в основном сосредоточены в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Северной и Северо-Восточной Африке.

Города, определенные как наиболее уязвимые, включают:

Хартум в Судане;

Фейсалабад и Лахор в Пакистане;

Багдад в Ираке;

Сурабаю в Индонезии;

Найроби в Кении;

Аддис-Абебу в Эфиопии.

Авторы исследования также отмечают, что все европейские города стали суше, а Лондон, Париж и Берлин столкнулись с риском более частых и сильных засух. Мадрид, Барселона, Париж и Берлин вошли в число 20 городов, которые испытали самые сильные тенденции к засухе в последние годы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.