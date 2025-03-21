Последний вызов всему человечеству: ученые бьют тревогу по поводу аномальной жары

За последние несколько лет многие из нас уже привыкли к теплым зимам и невероятно жаркому лету, одна за этим приспособлением скрывается огромная опасность. Ученые предупреждают, что она надвигается на нас и человечество может ее не пережить.

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В наступающем хаосе климатических изменений мало определенности, но одно становится очевидным: экстремальная жара — это угроза существования, не похожая ни на какую другую. Ученые считают, что в то время как повышение уровня моря может привести к перемещению миллионов людей, а изменение погодных условий — к дестабилизации продовольственных систем, жара — это враг иного рода, которого невозможно обогнать, к которому невозможно приспособиться или легко смягчить его последствия, пишет Live Science.

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Как пишет Якоб Тома в своей книге "Карманный справочник планетарной опасности", наша цивилизация построена на определенных температурных порогах, и при их превышении само выживание становится сомнительным. Тома, профессор Центра устойчивых финансов SOAS при Лондонском университете, описывает жару как "неуправляемый риск", который не поддается обычным стратегиям адаптации к климату.

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В отличие от наводнений, которым можно противостоять с помощью морских стен и инженерных достижений, как в Нидерландах, или нехватки продовольствия, которую можно решить с помощью сельскохозяйственных инноваций, экстремальная жара представляет собой фундаментальный биологический предел.

Человеческий организм просто не может функционировать при температуре выше определенной, особенно в сочетании с высокой влажностью, которая препятствует естественному охлаждающему эффекту потоотделения. Именно здесь концепция "температуры влажного термометра" приобретает решающее значение — как только этот порог будет превышен, даже самые приспособленные люди не смогут выдержать длительного воздействия, считает ученый.

Уже сейчас жара оказывается одним из самых смертоносных последствий изменения климата. Тома рассказывает историю шестилетнего мальчика в Японии, который упал и умер от теплового удара — трагедия, которая служит ранним предупреждением о грядущих событиях для всех нас.

Исторически сложилось так, что смертность от холода превышала смертность от жары, и некоторые скептики утверждают, что потепление планеты может снизить общую смертность от температуры. Однако если глобальная температура продолжит повышаться более чем на 1,5°C или 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, баланс изменится, предупреждает Тома. По прогнозам ученых, к концу века изменение климата может уносить до 10 миллионов жизней ежегодно, причем жара будет играть в этом числе значительную роль.

Волны жары могут разрушить целые экономики, сделав невозможным труд на открытом воздухе, нарушив инфраструктуру и увеличив нагрузку на системы здравоохранения. Регионы, привыкшие к умеренным температурам, могут оказаться не готовы к устойчивому тепловому стрессу, что приведет к массовой миграции и геополитической нестабильности.

В отличие от других климатических воздействий, которые можно устранить с помощью финансовых или технологических решений, экстремальная жара коренным образом меняет границы обитаемости человека. Кондиционирование воздуха может дать некоторым временную передышку, но это не является ни устойчивым, ни справедливым решением, поскольку оно увеличивает спрос на энергию и оставляет без внимания наиболее уязвимые слои населения.

Эта растущая угроза не ограничивается каким-то одним регионом, заявляет Тома. Ученые заявляют, что количество дней со смертельно опасной жарой растет во всем мире, даже в зонах умеренного климата, которые раньше считались безопасными. В таких городах, как Париж и Лондон, где исторически отсутствовала широко распространенная инфраструктура охлаждения, сейчас наблюдаются волны жары, которые доводят население до предела.

Как утверждает Тома, жара — это "последний босс" изменения климата, противник, с которым нельзя договориться или от которого нельзя избавиться. В отличие от повышения уровня моря или отсутствия продовольственной безопасности, когда температура превысит пределы, которые может выдержать человеческий организм, не будет никакого обходного пути.

Если не принять срочных и агрессивных мер по ограничению выбросов, целые регионы могут стать непригодными для жизни не из-за войн, экономического краха или катастроф, а просто потому, что там слишком жарко для жизни, заключает Тома.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.