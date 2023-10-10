Адская жара в действии. Тепловая карта показывает страны, которые станут непригодными для жизни

Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

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Ранее ученые пугали человечество климатическим кризисом, который вот-вот обрушится на Землю. Теперь же исследователи настаивают, он уже здесь: наша планета перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", и первые последствия мы уже почувствовали на себе в этом году, пишет Daily Mail.

Более того, ученые также заявили, что 2023 год, вероятно станет самым жарким в истории наблюдений, а 2024, который последует за ним, может побить предыдущие рекорды. На фоне этого появляется все больше исследований, где ученые пытаются моделировать то, что произойдет дальше, когда средняя глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C. Увы, прогнозы устрашающие.

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В новом исследовании ученые из Университета штата Пенсильвания составили "ужасающую тепловую карту", показывающую, что часть стран на планете попросту перестанут быть пригодными для жизни, даже при столько, казалось бы, несущественном потеплении.

Команда обнаружила, что в зоне риска окажутся около 2,2 миллиарда человек в Пакистане и индийской долине реки Инд, а также миллиард людей в Китае и около миллионов в странах Африки к югу от Сахары. Фактически исследование показывает, что температура в этих регионах выйдет за рамки "человеческого терпения".

Эти пугающие тепловые карты показывают страны, в которых вскоре может стать слишком жарко для жизни Фото: Penn State University

Более того, если глобальная температура на Земле поднимется на 3°C, в зоне смертельного риска также окажутся жители восточных и центральных частей США. Команда считает, что на жителей Флориды, Нью-Йорка, Хьюстона и Чикаго обрушатся опасные и удушающие уровни влажности, в то время как невероятная жара обрушится на тех, кто живет в некоторых частях Южной Америки и Австралии. Отметим, что человек способен выдержать лишь определенное количество тепла, прежде чем подвергнет себя риску сердечного приступа или теплового удара.

Авторы исследования отмечают, что в первую очередь от невероятной жары и влажности пострадают самые уязвимые группы: пожилые люди, дети и люди с проблемами со здоровьем. По словам соавтора исследования Ларри Кенни, жители этих регионов окажутся в ситуации, когда у них будет ишь несколько часов, чтобы охладить себя — в противном случае это может привести к тепловому истощению, тепловому удару и невероятной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Невероятная ара обрушится на Пакистан Фото: Penn State University

Отметим, что более ранние исследования ученых из Пенсильвании уже показал, что верхний предел температуры, которая безопасна для человека, в действительности намного ниже, чем предполагалось на первый взгляд. Ранее ученые полагали, что верхним пределом для человека является 35°C при 100% влажности и 46,1°C при 50% влажности. На этом этапе наше тело уже не сможет охлаждаться за счет испарения пота с поверхности тела. Однако последние исследования показывают, что все не так. Верхний предел, который способно вынести человеческое тело составляет 31°C при 100% влажности и всего 38°C при 60% влажности.

Невероятная ара обрушится на Китай Фото: Penn State University

По мнению исследователей, ключевым является то, что дело не только в температурах, но и влажности климата. Наблюдения показывают, что в истории человечества температуры и влажность, превышающие человеческие пределы, были зафиксированы лишь несколько раз — и только в течение нескольких часов. Это произошло на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

В новом исследовании ученые смоделировали глобальное повышение температуры в диапазоне от 1,5 до 4°C. Эти показатели считается наихудшим сценарием, при котором потепление Земли будет лишь ускоряться. Таким образом ученые пытались нанести на карту области на планете, климат которых будет превышать допустимые пределы человека.

Невероятная ара обрушится на Африку Фото: Penn State University

По словам соавтора исследования Мэтью Хубера Университета Пердью, самый сильный тепловой стресс, по сути, ляжет на плечи небогатых районов, где ожидается быстрый рост населения в ближайшие десятилетия. И это при том, что эти страны производят гораздо меньше выбросов парниковых газов, чем более богатые страны.

Авторы исследования также пришли к выводу, что в наилучшем сценарии уже к 2100 году Земля нагреется на 3°C, если шаги по решению проблемы изменения климата не будут предприняты уже сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.