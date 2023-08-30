Три недели ада на Земле. Ученые назвали самый жаркий период на планете

Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.

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В июле 2023 года человечество столкнулось с невероятно интенсивной волной тепла, которая обрушилась на Землю. В результате некоторые страны изнывали от жары, тогда как другие боролись с интенсивными лесными пожарами. Не остались в стороне и жители океана — ученые то и дело фиксировали рекордные температуры на поверхности моря, пишет SciTechDaily.

В результате исследователи пришли к выводу, что первые три недели июля 2023 года стали самыми жарким трехнедельным периодом в мире за всю историю наблюдений. Например, в летние месяцы в два раза больше людей в Германии подвергались воздействию температуры 35 °C и выше, чем в среднем за период с 1980 по 1999 годы. Об этом свидетельствуют данные исследователей из Технологического института Карлсруэ. В то же время исследователи из Центра технологий управления стихийными бедствиями и снижения рисков KIT (CEDIM) пришли к выводу, что воздействие жары на европейское население оказалось самым высоким в Италии.

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В исследовании глобальной волны тепла в 2023 году ученые из рабочей группы по судебно-медицинскому анализу катастроф (FDA) CEDIM KIT проанализировали достигнутые рекордные температуры и воздействие жары на население. Ученые также заметили, что температура поверхности океана была такой высокой, как никогда ранее — по сути, в Мировом океане местами наступила такая жара, что ученые были вынуждены объявить морскую эвакуацию в некоторых районах. Что касается суши, исследователи пришли к выводу, что июнь 2023 года стал самым жарким июнем с 1850 года.

При этом в глобальном масштабе первые три недели июля 2023 года стали самым жарким трехнедельным периодом за всю историю наблюдений. Дневной рекорд (глобальная приземная температура) достиг рекордных 17,08 градуса по Цельсию был достигнут 6 июля, за ним следовали 5 и 7 июля, когда средняя земная температура составила 17,07 градуса по Цельсию.

Экстремальные температуры и новые рекорды на уровне стран были зарегистрированы в Средиземноморье, в том числе в Северной Африке и Ближнем востоке. Кроме того о температурных рекордах сообщили Канада, США и Китай.

Исследователи отмечают, что основным виновником климатического кризиса, с которым столкнулась планета является деятельность человека. Фактически их прогноз предупреждает о том, что если нам не удастся снизить количество сжигаемого ископаемого топлива, последствия будут лишь ухудшаться и мы столкнемся с еще более сильными волнами жары.

Ранее Фокус писал о том, что миллиард человек умрет в результате изменения климата.