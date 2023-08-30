Три тижні пекла на Землі. Учені назвали найспекотніший період на планеті

Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.

Related video

У липні 2023 року людство зіткнулося з неймовірно інтенсивною хвилею тепла, яка обрушилася на Землю. У результаті деякі країни знемагали від спеки, тоді як інші боролися з інтенсивними лісовими пожежами. Не залишилися осторонь і жителі океану — вчені раз у раз фіксували рекордні температури на поверхні моря, пише SciTechDaily.

У результаті дослідники дійшли висновку, що перші три тижні липня 2023 року стали найспекотнішим тритижневим періодом у світі за всю історію спостережень. Наприклад, у літні місяці вдвічі більше людей у Німеччині зазнавали впливу температури 35 °C і вище, ніж у середньому за період із 1980 до 1999 року. Про це свідчать дані дослідників із Технологічного інституту Карлсруе. Водночас дослідники з Центру технологій управління стихійними лихами та зниження ризиків KIT (CEDIM) дійшли висновку, що вплив спеки на європейське населення виявився найвищим в Італії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні глобальної хвилі тепла у 2023 році вчені з робочої групи з судово-медичного аналізу катастроф (FDA) CEDIM KIT проаналізували досягнуті рекордні температури та вплив спеки на населення. Вчені також помітили, що температура поверхні океану була такою високою, як ніколи раніше — по суті, у Світовому океані подекуди настала така спека, що науковці були змушені оголосити морську евакуацію в деяких районах. Що стосується суходолу, дослідники дійшли висновку, що червень 2023 року став найспекотнішим червнем із 1850 року.

При цьому в глобальному масштабі перші три тижні липня 2023 року стали найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень. Денний рекорд (глобальна приземна температура) сягнув рекордних 17,08 градуса за Цельсієм, його було досягнуто 6 липня, за ним слідували 5 і 7 липня, коли середня земна температура становила 17,07 градуса за Цельсієм.

Екстремальні температури та нові рекорди на рівні країн були зареєстровані в Середземномор'ї, зокрема в Північній Африці та Близькому сході. Крім того, про температурні рекорди повідомили Канада, США та Китай.

Дослідники наголошують, що основним винуватцем кліматичної кризи, з якою зіткнулася планета, є діяльність людини. Фактично їхній прогноз попереджає про те, що якщо нам не вдасться зменшити кількість спалюваного викопного палива, наслідки лише погіршуватимуться, і ми зіткнемося зі ще сильнішими хвилями спеки.

Раніше Фокус писав про те, що мільярд людей помре внаслідок зміни клімату.