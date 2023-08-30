Самі підписали смертний вирок. Мільярд людей помре внаслідок зміни клімату

Дослідники попереджають, що спалене сьогодні викопне паливо завтра стане причиною загибелі величезної кількості людей.

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Десятиліттями дослідники попереджають про те, що людству доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій. У результаті 2023 рік обрушився на Землю рекордними температурами на суші та в океані, а також масштабними та інтенсивними лісовими пожежами, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені провели огляд 180 статей про смерть людей унаслідок зміни клімату — висновки виявилися вельми тривожними. Згідно з найскромнішими оцінками, протягом наступного століття або близько того внаслідок кліматичних катастроф може загинути близько мільярда людей, а можливо й більше.

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Як і більшість інших прогнозів, цей заснований на кількох припущеннях. Одним із них є грубе емпіричне правило, зване "правилом 1000 тонн", яке передбачає, що кожна тисяча тонн вуглецю, спалюваного людством, побічно прирікає майбутню людину на смерть.

За словами фахівця з енергетики Джошуа Пірса з Університету Західного Онтаріо в Канаді, якщо серйозно поставитися до наукового консенсусу щодо правила 1000 тонн і підрахувати цифри, то антропогенне глобальне потепління фактично прирівнюватиметься "до мільярда передчасних трупів упродовж наступного століття". Усе це свідчить про те, що людству необхідний діяти надзвичайно швидко.

Проблема полягає в тому, що рівень смертності людей внаслідок кліматичної кризи надзвичайно складно підрахувати навіть у наші дні. Наприклад, ООН повідомляє, що щорічно чинники довкілля забирають життя близько 13 мільйонів людей по всьому світу. Утім, не зовсім зрозуміло, скільки з цих смертей прямо чи опосередковано пов'язані зі змінами клімату.

Деякі дослідники вважають, що самі по собі хвилі тепла здатні забрати до 5 мільйонів життів на рік. Оцінки інших дослідників значно менші. Основна проблема полягає в тому, що наслідки клімату багатогранні: неврожаї, посухи, повені, лісові пожежі, екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря. Усе це в той чи інший спосіб може вплинути на життя людей.

У новому дослідженні Джошуа Пірс і його колега Річард Парнкатт з Університету Граца в Австрії дійшли висновку, що зміна кількості викидів в одиницях людських життів може полегшити сприйняття громадськістю цифр. Крім того, подібний аналіз не тільки приверне увагу, а й покаже, наскільки неприйнятною є наша нинішня бездіяльність.

Дослідники наполягають, що глобальне потепління планети буквально є питанням життя і смерті людини. Оскільки прогнози кліматичних моделей стають дедалі зрозумілішими, шкоду, яку ми завдаємо дітям і майбутнім поколінням, дедалі частіше можна зарахувати на рахунок наших дій. Щоб підкреслити всю критичність ситуації, Пірс і Парнкатт застосували правило 1000 тонн до вугільної шахти в Австралії, яка має стати найбільшою за всю історію людства.

Автори дослідження підрахували, що якщо всі вугільні запаси шахти будуть спалені, це призведе до передчасної смерті близько 3 мільйонів людей. Технічно правило 1000 тонн не враховує можливі петлі кліматичного зворотного зв'язку, які можуть зробити майбутні викиди вуглекислого газу на навколишнє середовище ще гіршими та навіть швидшими. Тому автори дослідження вважають, що насправді ситуація може виявитися ще гіршою, ніж ми собі уявляємо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи варто звинувачувати виверження вулкана Тонга в аномальній спеці.