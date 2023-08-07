Четыре всадника Апокалипсиса: ученые рассказали, кто ответственен за невероятную жару в 2023 году

Исследователи назвали четыре явления, являющиеся на самом деле причиной экстремальной жара, с которой Земля столкнулась в этом году.

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Между рекордной глобальной жарой и экстремальными ливнями сложно не заметить, что в 2023 году с погодой на Земле происходит нечто странное. Общественность уже поспешила обвинить во всем глобальное потепление, и доля правды в этом действительно есть, пишет Inverse.

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Глобальное потепление

Исследователи отмечают, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, действительно сыграло самую большую роль в том, что мы наблюдаем сейчас. Недавнее исследование показывает, что недельная жара в Техасе и Мексике, начавшаяся еще в июне, была бы практически невозможна без него.

В то же время ученые признают, что экстремальные явления, с которыми в этом году столкнулась наша планета в действительности более острые, чем можно было бы ожидать лишь только от одного антропогенного глобального потепления. Исследователям уже известно, что деятельность человека, приводящая к выбросу парниковых газов в атмосферу земли, приводит к постепенному повышению средней температуры — в среднем на 0,1 по Цельсию за десятилетие.

Однако исследователи отмечают, что не только парниковые выбросы и глобальное потепление привели к тому, что сегодня планета столкнулась с невероятной жарой. Есть еще три дополнительных природных фактора, которые также поспособствовали повышению глобальной температуры и стихийным бедствиям, что обрушились на нашу планету.

Исследователи считают, что сочетание всех этих факторов в дальнейшем будет только усугублять глобальное потепление. Что еще хуже, ученые полагают, что необычно высокие температуры, вполне вероятно, сохранятся минимум до 2025 года — то есть в ближайшем будущем мы столкнемся с еще более невыносимой жарой.

Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — климатическое явление, которое происходит каждые несколько лет, когда поверхностные воды в тропической части Тихого океана меняют свое направление и нагреваются. Этот процесс также нагревает атмосферу наверху, что влияет на температуру и погодные условия по всему миру.

Простыми словами, атмосфера заимствует тепло у Тихого океана, в результате чего глобальная температура планеты немного повышается. Подобное уже происходило в 2016 году, когда наступило последнее сильное Эль-Ниньо. Тогда глобальные температуры в среднем повысились на 0,14 градусов по Цельсию, что сделало 2016 год самым теплым за всю историю наблюдений.

Более слабое Эль-Ниньо также наблюдалось в 2019 годах, в результате чего 2020 год был признан вторым самым теплым годом в мире за всю историю наблюдений. Ученые использовали модель повышения температуры поверхности Тихого океана в середине 2023 года и обнаружили, что с вероятностью 90% Земля движется к своему сильному Эль-Ниньо с 2016 года.

В сочетании с устойчивым потеплением, вызванным деятельностью человека, Земля вскоре может установить новые годовые температурные рекорды. Отметим, что июль уже официально признан самым жарким за всю историю наблюдений.

Солнечные колебания

Может показаться, что Солнце постоянно светит с одной и той же скоростью, однако в действительности наше светило представляет собой бурлящий шар плазмы, излучающая энергия которого меняется в различных временных масштабах.

Солнце медленно нагревается и через полумиллиарда лет выкипит Мировой океан. Однако в масштабах человеческого времени выход энергии Солнца меняется относительно незначительно, примерно 1 часть на 1 0000, в течение повторяющегося 11-летнего цикла. Фактически пики этого цикла слишком малы, чтобы мы могли их заметить на ежедневном уровне, однако они оказывают серьезное влияние на климатические системы Земли.

Известно, что быстрая конвекция внутри нашего Солнца создает сильное магнитное поле, выровненное с осью его вращения, что заставляет это поле полностью переворачиваться каждые 11 лет, чем и обусловлен 11-летний цикл испускаемой солнечной радиации.

Отметим, что повышение температуры нашей планеты по время солнечного максимума в сравнении со средней солнечной мощностью составляет всего около 0,05 градусов по Цельсию, что приблизительно на треть меньше влияния крупного Эль-Ниньо. Однако основная проблема заключается в том, что 11-летний солнечный цикл относительно постоянен, предсказуем и регулярен.

Исследователи отмечают, что последний солнечный цикл достиг своего максимума в 2020 году, в результате это уменьшило влияние скромного Эль-Ниньо 2020 года. Текущий солнечный цикл уже преодолел пик относительно слабого предыдущего цикла и достигнет пика в 2025 году, а до этого момента выход энергии Солнца будет лишь увеличиваться.

Извержение вулкана

Извержения вулканов также способно существенно повлиять на глобальный климат. Как правило, они снижают температуры, когда извергаются сульфатные аэрозоли, блокирующие и защищающие часть падающего света. Однако это происходит не всегда.

Так произошло и в 2022 году, когда извержение вулкана Тонга оказало согревающий эффект на планету. Тогда в результате извержения было выпущено необычно небольшое количество охлаждающих сульфатных аэрозолей, однако огромный объем океанской воды, которая, подобно гейзеру, вырвалась высоко в атмосферу Земли.

Отметим, что водяной пар является мощным парниковым газом, а по одной из оценок, в результате извержения поверхность Земли может нагреться примерно на 0,035 по Цельсию. В отличие от охлаждающих сульфатных аэрозолей, которые на самом деле представляют собой крошечные капельки серной кислоты, выпадающие из атмосферы в течение одного-двух лет, водяной пар — это газ, который может оставаться в атмосфере в течение многих лет. Ранее исследователи уже заявили, что согревающий эффект извержения вулкана Тонга, по-видимому, продлится не менее 5 лет.

Ранее Фокус писал о том, что рекордная жара "косит" даже самые стойкие кактусы.