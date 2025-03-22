Тайна, хранящаяся с пеленок: в нашем мозгу обнаружили запертые воспоминания о младенчестве

Вспомнить первые годы своей жизни в красках желали бы многие. И недавно ученые обнаружили, что память о начале жизни не стирается, а надежно хранится в нашем сознании.

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Между размытыми обрывками младенчества и зияющей пустотой в нашей памяти, в которой должны находиться ранние воспоминания, давно существует загадка, озадачивающая как ученых, так и родителей. Они уже давно пытаются выяснить, почему люди не могут вспомнить первые несколько лет своей жизни. Идея о том, что младенчество — это время душевной пустоты, оставалась практически неоспоримой до сих пор. Но новое исследование опровергает это мнение, показывая, что младенцы могут быть не такими уж забывчивыми, как считалось раньше, пишет IFLScience.

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Исследование, опубликованное в журнале Science и проведенное под руководством Ника Терк-Брауна, профессора психологии из Йельского университета, позволило ученым найти необычное решение для это непростой загадки. Поскольку младенцы не умеют говорить и с трудом выполняют инструкции, традиционные тесты на память не подходят. Вместо этого команда обратилась к единственному навыку, которым обладает каждый младенец: смотреть по сторонам.

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С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они наблюдали за мозгом младенцев, когда те лежали неподвижно и смотрели на пары изображений — одни знакомые, другие совершенно новые. Их цель была проста: если младенцы дольше задерживались на ранее виденном изображении, это свидетельствовало об узнавании, а вместе с ним и о наличии памяти.

То, что они наблюдали, перевернуло прежние теории с ног на голову. Активность в гиппокампе, центре памяти мозга, повышалась, когда младенцы узнавали изображение. Это было особенно важно, поскольку долгое время считалось, что эта область у младенцев слишком незрелая, чтобы поддерживать эпизодическую память, которая используется для воспоминаний о личном опыте.

Также они выяснили, что эта активность происходила именно в той части гиппокампа, которая используется мозгом взрослого человека для хранения эпизодических воспоминаний, что намекает на то, что этот механизм памяти может быть запущен гораздо раньше, чем считается.

Хотя эффект был сильнее у детей старше года, его можно было обнаружить и у младенцев более раннего возраста, а это значит, что еще до своего первого дня рождения малыши закладывают воспоминания. Но это совсем не означает, что уже в скором времени люди будут вспоминать свою первую смену подгузника, ведь для ученых остается непонятной причина, по которой с возрастом эти ранние воспоминания исчезают или становятся недоступными.

Терк-Браун и его команда подозревают, что эти воспоминания не исчезают, а наоборот, оказываются запертыми где-то глубоко в мозгу, недоступные взрослому разуму. Возможно, по мере взросления в мозге происходят изменения в способах хранения воспоминаний или доступа к ним, или же инструменты, необходимые для их извлечения просто еще отсутствуют, что делает эти ранние воспоминания скрытыми от нас.

Еще одним слоем в этой головоломке является возможность того, что эти воспоминания могут продолжать жить в нас, влияя на поведение и эмоции без осознания. Так, некоторые исследователи считают, что запахи, пережитые в раннем младенчестве, например запах родителей, могут вызывать эмоциональные реакции спустя годы — даже если человек не помнит о нем.

По мере того как исследования ученых продолжаются, представление о том, что раннее детство — это чистый лист в психике, возможно, придется отправить на пересмотр, освободив место для более сложного и богатого памятью начала наших жизней.

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