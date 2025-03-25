Дочь певицы Cardi B испортила ей сумочку за $60 тысяч (видео)

Cardi B обладает коллекцией сумок Hermès стоимостью в несколько миллионов долларов. Испорченный ребенком аксессуар немало ее расстроил.

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32-летняя американская певица Cardi B (в миру Белкалис Марленис Альманзар), известная фанатка дорогих сумок Hermès, очень расстроилась, когда увидела, что ее шестилетняя дочь Калче сделала с ее сумкой Hermès Kelly за $60 тысяч. Все это она показала в Instagram Stories.

На видео артистка показывает темно-желтый аксессуар из крокодиловой кожи, на котором под ручкой нарисовано черное сердечко.

"Я буквально потратила $60 000 на эту сумочку. Посмотрите, что моя дочь сделала с моей сумочкой. Посмотрите, что моя дочь сделала с моей сумочкой. Посмотрите, что моя дочь сделала с моей чертовой сумочкой", – говорит многодетная мать.

Под конец она еще раз повторила: "Смотрите", – глубоко вздохнув.

Подобные рисунки с этих сумочек можно удалить, однако придется заплатить определенную сумму.

Неудивительно, что мама троих детей была шокирована тем, что случилось с ее сумкой Hermés, поскольку у нее есть обширная коллекция, которую она ранее демонстрировала своим подписчикам.

Во время видеотура Cardi B похвасталась этой же сумкой Hermés Kelly, которую разрисовала дочь, а также двумя сумками Hermès Birkin темно-малинового красного и серого цветов. Попутно она показала свой гардероб, где были и другие роскошные сумочки.

Певица прививает своей Калче любовь к роскоши с младых ногтей. На двухлетие она подарила ей зимний комбинезон Versace за $830, ювелирные изделия стоимостью $80 000 и ярко-розовую сумку Hermès Birkin. На четырехлетие ребенок получил от родителей $50 тысяч наличными.

Всего у Cardi B трое детей от ее бывшего мужа, рэпера Offset:, настоящее имя которого Киари Сефус: Калче Киари, трехлетний Уэйв Сет и семимесячная девочка, имя которой не разглашается.

Артистка подала на развод в июле 2024-го. Несколько недель назад Offset потребовал совместной законной опеки над их детьми. При этом он считает, что дочери и сын должны жить в доме его бывшей. Он также хочет, чтобы суд определил обязанности каждого из родителей по содержанию ребенка и разделил супружеские активы бывших супругов. Музыкант настаивает, чтобы каждая сторона оплатила свои соответствующие судебные издержки.

Бурные отношения звезд то возобновлялись, то возобновлялись в течение многих лет, и прошлогоднее заявление на развод стало со стороны Cardi B уже третьим. День спустя после подачи документов она сообщила о третьей беременности.

Ранее Фокус писал, что Cardi B бросила микрофон в фаната, который облил ее напитком во время концерта.