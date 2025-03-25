Дочка співачки Cardi B зіпсувала їй сумочку за $60 тисяч (відео)

Cardi B володіє колекцією сумок Hermès вартістю в кілька мільйонів доларів. Зіпсований дитиною аксесуар чимало її засмутив.

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32-річна американська співачка Cardi B (Белкаліс Марленіс Альманзар), відома фанатка дорогих сумок Hermès, дуже засмутилася, коли побачила, що її шестирічна дочка Калче зробила з її сумкою Hermès Kelly за $60 тисяч. Усе це вона показала в Instagram Stories.

На відео артистка показує темно-жовтий аксесуар із крокодилячої шкіри, на якому під ручкою намальовано чорне сердечко.

"Я буквально витратила $60 000 на цю сумочку. Подивіться, що моя дочка зробила з моєю сумочкою. Подивіться, що моя дочка зробила з моєю сумочкою. Подивіться, що моя дочка зробила з моєю чортовою сумочкою", — каже багатодітна мати.

Під кінець вона ще раз повторила: "Дивіться", — глибоко зітхнувши.

Подібні малюнки з цих сумочок можна видалити, однак доведеться заплатити певну суму.

Не дивно, що мама трьох дітей була шокована тим, що трапилося з її сумкою Hermés, оскільки у неї є велика колекція, яку вона раніше демонструвала своїм підписникам.

Під час відеотуру Cardi B похизувалася цією ж сумкою Hermés Kelly, яку розмалювала донька, а також двома сумками Hermès Birkin темно-малинового червоного та сірого кольорів. Принагідно вона показала свій гардероб, де були й інші розкішні сумочки.

Співачка прищеплює своїй Калчі любов до розкоші змалку. На дворіччя вона подарувала їй зимовий комбінезон Versace за $830, ювелірні вироби вартістю $80 000 і яскраво-рожеву сумку Hermès Birkin. На чотириріччя дитина отримала від батьків $50 тисяч готівкою.

Загалом у Cardi B троє дітей від її колишнього чоловіка, репера Offset:, справжнє ім'я якого Кіарі Сефус: Калче Кіарі, трирічний Вейв Сет і семимісячна дівчинка, ім'я якої не розголошують.

Артистка подала на розлучення в липні 2024-го. Кілька тижнів тому Offset зажадав спільної законної опіки над їхніми дітьми. При цьому він вважає, що доньки і син мають жити в будинку його колишньої. Він також хоче, щоб суд визначив обов'язки кожного з батьків з утримання дитини та розділив подружні активи колишнього подружжя. Музикант наполягає, щоб кожна сторона оплатила свої відповідні судові витрати.

Бурхливі стосунки зірок то поновлювалися, то поновлювалися протягом багатьох років, і минулорічна заява на розлучення стала з боку Cardi B уже третьою. Через день після подачі документів вона повідомила про третю вагітність.

Раніше Фокус писав, що Cardi B кинула мікрофон у фаната, який облив її напоєм під час концерту.