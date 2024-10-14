Cardi B показала колекцію сумок на $2 млн (відео)

Співачка обожнює сумки Birkin і не втомлюється поповнювати їхні запаси, купуючи нові моделі.

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32-річна американська хіп-хоп-виконавиця, авторка пісень, акторка і телезірка Белкаліс Марленіс Альманзар, більш відома як Cardi B, похвалилася перед своїми підписниками в соцмережі колекцією дорогих сумок Hermès Birkin, загальна вартість яких перевищує $2 мільйони. Відео вона поділилася в сторіс Instagram.

"Моя нова трійка. Потрібно було купити якраз до осені", — підписала вона перший знімок своїх крокодилових Birkin.

За словами Лари Осборн, віцепрезидентки із закупівель та автентифікації у FASHIONPHILE, колекція Cardi справді "коштуватиме понад $2 мільйони".

"Цю колекцію можна було б найкраще описати як безцінну, але якщо оцінювати її за вартістю перепродажу, то вона коштуватиме понад $2 мільйони. Сильний акцент на екзотичній шкірі, бажані розміри, кольори та силуети роблять гардероб Cardi ціллю для всіх сумок"! — сказала вона.

Три нові сумки Карді були виконані в малиновому, сірому і гірчично-жовтому кольорах. Крокодилячі сумки Birkin продаються за ціною від $60 000 і вище. Ціна залежить від кольору і використовуваних матеріалів.

Після того, як співачка продемонструвала нові покупки, Карді вирушила в гардеробну і показала ще більше своєї дорогої колекції сумок. Виставивши напоказ темно-синю сумку Kelly Cut Exotic Handbag ($27 000), Cardi зізналася, що у неї "закінчується місце" для сумок.

Потім вона продемонструвала одну з найрідкісніших сумок Birkin у своїй колекції — 30-сантиметрову Himalaya Hermès Birkin. За даними Vogue, у сумки — шокуюча ціна перепродажу, яка починається в діапазоні $300 000.

Колекція Birkin з крокодилячої шкіри від Cardi включала незліченну безліч кольорів: червоний, помаранчевий, чорний, бірюзовий, фіолетовий, різні відтінки рожевого та інші. Також на фото в шафі — сумка Birkin Cargo від Cardi, за яку вона могла віддати до $240 000.

Cardi B купує дорогі сумки оптом Фото: instagram.com/iamcardib

Артистка також похвалилася сумкою House Birkin, подарованою їй колишнім чоловіком Offset 2023 року. Ця рідкісна знахідка наразі продається на 1stdibs за $398 975.

Пізніше Cardi продемонструвала свої "прості Janes", до яких увійшли різні однотонні сумки Birkin, включно з чорною, зеленою і рожевою, а також однотонною кремовою.

"У мене з собою були мої денні. Я все ще люблю свої прості Janes!" — сказала багатодітна мати.

Раніше Фокус писав, що дві жінки зіткнулися з невдалою пластикою сідниць, наслідуючи приклад Cardi B.