Cardi B показала коллекцию сумок на $2 млн (видео)

Певица обожает сумки Birkin и не устает пополнять их запасы, покупая новые модели.

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32-летняя американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Белкалис Марленис Альманзар, более известная как Cardi B, похвасталась перед своими подписчиками в соцсети коллекцией дорогих сумок Hermès Birkin, общая стоимость которых превышает $2 миллиона. Видео она поделилась в сторис Instagram.

"Моя новая тройка. Нужно было купить как раз к осени", — подписала она первый снимок своих крокодиловых Birkin.

По словам Лары Осборн, вице-президента по закупкам и аутентификации в FASHIONPHILE, коллекция Cardi действительно "будет стоить более $2 миллионов".

"Эту коллекцию можно было бы лучше всего описать как бесценную, но если оценивать ее по стоимости перепродажи, то она будет стоить более $2 миллионов. Сильный акцент на экзотической коже, желанные размеры, цвета и силуэты делают гардероб Cardi целью для всех сумок"! — сказала она.

Три новые сумки Карди были выполнены в малиновом, сером и горчично-желтом цветах. Крокодиловые сумки Birkin продаются по цене от $60 000 и выше. Цена зависит от цвета и используемых материалов.

После того певица продемонстрировала новые покупки, Карди отправилась в гардеробную и показала еще больше своей дорогой коллекции сумок. Выставив напоказ темно-синюю сумку Kelly Cut Exotic Handbag ($27 000), Cardi призналась, что у нее "заканчивается место" для сумок.

Затем она продемонстрировала одну из самых редких сумок Birkin в своей коллекции — 30-сантиметровую Himalaya Hermès Birkin. По данным Vogue, у сумки — шокирующая цена перепродажи, которая начинается в диапазоне $300 000.

Коллекция Birkin из крокодиловой кожи от Cardi включала бесчисленное множество цветов: красный, оранжевый, черный, бирюзовый, фиолетовый, различные оттенки розового и другие. Также на фото в шкафу — сумка Birkin Cargo от Cardi, за которую она могла отдать до $240 000.

Cardi B покупаетдорогие сумки оптом Фото: instagram.com/iamcardib

Артистка также похвасталась сумкой House Birkin, подаренной ей бывшим мужем Offset в 2023 году. Эта редкая находка в настоящее время продается на 1stdibs за $398 975.

Позже Cardi продемонстрировала свои "простые Janes", в которые вошли различные однотонные сумки Birkin, включая черную, зеленую и розовую, а также однотонную кремовую.

"У меня с собой были мои дневные. Я все еще люблю свои простые Janes!" — сказала многодетная мать.

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