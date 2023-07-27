Охота на Birkin. Как купить самую популярную сумку в мире Hermès без листа ожидания

Сумка Birkin модного французского дома Hermes — объект желания многих миллионеров, стоящих в листе ожидания за вожделенными аксессуарами, превращенными в культовую историю для всех, на чьих счетах больше 5 миллионов долларов.

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Наряду с моделью всех размеров Birkin, высоко котируются сумки Constance и Kelly. Чтобы приобрести одну из них, нужно также пройти не один круг ада (плясок с бубном вокруг консультантов бренда и покупок более мелких предметов "искусства" дома Hermes — шлепанцев, поясов, платков).

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Многие поклонники сериала "Секс в большом городе" помнят эпизод с героиней Ким Кэтролл — Самантой, которая обманом пыталась купить для себя сумку Birkin, прикрываясь именем актрисы Люси Лью.

Словом, приобрести заветную Birkin всегда было, если мягко выразиться, задачей непростой. А после смерти актрисы Джейн Биркин в середине июля 2023 года, (в честь нее сумка и получила свое имя, став куда более популярным персонажем, чем сама Биркин), вожделенный аксессуар приобрел статус самой популярной сумки в мире, повысив стоимость предмета в разы и сделав ее идейно, технически и фактически еще более недоступной. Теперь владельцы миллионных состояний получили своего призрачного "единорога", точнее рискуют его как раз больше не получить.

Фото: Getty Images

К слову, в этом году вышла биографическая книга визажиста Майка Тонелло, который с юмором рассказал о своем необычном опыте и прибыльном бизнесе. В своем биографическом опусе Майк подробно поведал поклонникам фешен-инсайда, как ему удалось "обвести бренд вокруг пальца" и стать искусным проводником в мире тяжелого люкса для всех нежелающих ошиваться по листам ожидания дома Hermes.

Фото: Getty

Стоит ли говорить, что примеру Майка желают последовать многие, получив возможность заработать на перепродаже желанных вещей бренда. Ведь если вам все-таки продадут сумку стоимостью от 10 000 Евро (чего, скорее всего, не произойдет никогда), вы сможете перепродать ее, без преувеличений, в 100 раз дороже!

Instagram Hermes Фото: Instagram Hermes

За подробным описанием механики работы стилистов и байеров, мечтающий сорвать большой куш, Фокус пообщался с нашей соотечественницей, стилистом и блогером Анной, проживающей в Монако и на юге Франции с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Купить одну из сумок Hermes (Birkin, Constance, или Kelly) — задача сложная. Скорее даже очень сложная, — рассказывает изданию стилист Анна. — Клиенты, купившие сумку "законным путем", не могут рассчитывать на покупку следующей сумки в короткие сроки. У модного дома есть правила, не продавать одним и тем же клиентам несколько сумок подряд.

Фото: Анна. Магазин модного дома Hermes в Ницце

Поэтому клиенты могут купить заветную Birkin не чаще одного раза в полгода или в год. Иногда модный дом внезапно меняет правила и начинает продавать сумки только новым клиентам. В то время, как тем, у кого сумок уже несколько, намеренно не продают. В платформе ютубе есть обучающие каналы, в которых опытные счастливцы рассказывают, как выстраивать стратегию общения с консультантом Hermes, чтобы, вам все же продали сумку. В видео-роликах учат, что нужно говорить, как себя вести, как сочинить о себе правильную легенду, чтобы показаться консультанту "правильным" клиентом.

Фото: Анна. Чаепитие в магазине Hermes

Итак, когда ты заходишь в магазин бренда, — рассказывает Анна, — твоя задача вычислить и расположить к себе самого лояльного консультанта. Вам нужно произвести впечатление и в буквальном смысле обаять продавца так, чтобы он тебе все-таки продал хоть что-то.

Фото: Анна. Чаепитие в магазине Hermes

Во Франции есть компании, которые специализируются на покупке брендовых труднодоступных вещей. Своего рода консьерж-сервисы от тяжелого люкса. Они нанимают для работы специальных покупателей, которые умеют хорошо и дорого выглядеть, правильно разговаривать. Словом, знают, как произвести впечатление на консультанта Hermes. Такой покупатель должен быть не слишком молодым и с хорошим вкусом по меркам, чуть ли не редакторов французского Vogue. То есть, двадцатилетней девушке сумку не продадут. Другими словами, покупатель должен точно соответствовать портрету целевой аудитории, по мнению концептологов бренда в отдельно взятом периоде времени (этот портрет покупателя меняется, поэтому следить за изменениями в нем и новыми нюансами — это тоже работа сотрудников таких компаний), — рассказывает собеседница Фокуса.

Фото: Getty Images

Таким образом, компании-байеры выделяют бюджеты для создания, так называемой истории покупателя, для своих сотрудников-покупателей. Ведь в истории магазина бренда у клиента должна быть история покупок. А такую историю можно создать только за счет других покупок более мелких вещей. То есть, для начала такой покупатель может купить шлепанцы, затем браслет или платок. Правда, такие манипуляции тоже не гарантируют того, что вас "одарят" заветной сумкой. По словам бывших консультантов Hermes, негласная сумма, которую нужно потратить в магазине модного дома, чтобы приблизиться к покупке сумки составляет не менее 10 тысяч Евро, — рассказывает Анна.

Фото: Getty Images

Стилист утверждает, что многие "фишки" консультанты модного дома давно знают и просто играют с покупателем, делая вид, что он уже вот-вот сможет купить сумку. При этом, продавец бренда незаметно намекает, на то, что нужно еще приобрести несколько небольших вещей. Таким образом консультант может продать много неликвидного товара. Такая дуэль между покупателем и продавцом может длиться несколько месяцев. Чтобы поддерживать интерес клиента-охотника, продавец может даже открыть шкаф на витрине и показать сумку поближе, подчеркнув, что она уже продана или в листе ожидания "для одного клиента".

Бывает также, что клиенты приходят в магазин с ног до головы одетые в Hermes, с официальной историей покупок за спиной, и им также говорят, что сумок нет. А выставленные на дисплеях — это только экспозиция или уже проданный товар. Сумки так и подписаны: only for display. При этом консультант внимательно записывает все пожелания клиента по цветам и фактуре изделия, в случае, если кто-то из покупателей проявит целевой интерес, но это, снова-таки, ничего не означает, хотя бытует распространенное в узких кругах мнение, что показанный продавцом товар в Hermes — уже хороший знак. — рассказывает Анна.

В случае удачной сделки (если она все-таки происходит), счастливый обладатель сумки Birkin, Kelly или Constance, скорее всего, отвезет ее в Арабские Эмираты, где ее можно будет продать очень-очень намного дороже. Таким образом компания-наниматель покупателя получает сумму в размере разницы от начальной цены (в магазине), а наемный покупатель получает большой процент.

Также, по словам собеседницы Фокуса Анны, большим успехом и хорошим знаком считается запись на рандеву в магазин модного дома в Париже. В столичном Hermes существует система записи — с сегодня на завтра. И если вас туда "вызвали", вероятность отовариться там довольно высока. Правда, процент записанных на визит обычно мал.

Известно, что в Каннах самые вредные консультанты, — рассказывает стилист Анна. — Они ведут себя с клиентами как хозяева, позволяют себе ругаться с покупателями. Я такое наблюдала не раз, когда покупателю предлагали уйти, если ему что-то не нравится, причем в довольно бескомпромиссной форме. Вообще, консультантов в Hermes принято, в буквальном смысле, ублажать и, уж точно с ними не ругаться, иначе вас с легкостью могут внести в черный список.

Джейн Биркин с сумкой Birkin Hermes Фото: Getty Images

Можно предположить, что после смерти вдохновительницы изделия — Джейн Биркин, одноименные сумки подпрыгнут или уже подпрыгнули в цене и популярности в десятки раз. Так происходит с произвдениями искусства после смерти их создателей. Так, почему с этим произведением искусства должно произойти иначе?

Ранее Фокус писал о том, что сумка Hermes Birkin стала самой популярной сумкой в мире.