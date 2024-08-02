Після новин про розлучення: Карді Бі вагітна третьою дитиною (фото)

Епатажна артистка виховує сина та доньку від репера Offset. Вони одружилися у 2017 році, проте вже оголосили про розрив.

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31-річна американська реперка Карді Бі (Белкаліс Марленіс Альманзар) чекає на народження третьої дитини. Про це артистка повідомила в Instagram.

Карді оголосила про вагітність на фоні новин про розлучення з репером Offset.

"З кожним кінцем приходить новий початок! Я дуже вдячна, що розділила з тобою цей сезон, ти приніс мені більше любові, більше життя і, головне, відновив мою силу! Нагадав мені, що я можу мати все! Ти нагадав мені, що мені ніколи не доводиться вибирати між життям, коханням і моєю пристрастю! Я дуже люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого ти допоміг мені досягти", — зазначила мама двох дітей, звернувшись до дитини.

На нових фото Карді Бі позувала в розкішній червоній сукні, оголивши свій помітно округлений живіт, на фоні нічного міста.

"Набагато легше проходити життєві повороти та випробування, але ти, твій брат і твоя сестра показали мені, чому варто пройти через це!" – завершила артистка свою промову.

Карді Бі

Реперка оголосила про вагітність через день після того, як вона подала на розлучення з Offset після шести років шлюбу, підтвердив People представник репера.

Вагітна Карді Бі домагається опіки над їхніми спільними дітьми, дворічним сином Вейвом Сетом і шестирічною донькою Калче Кіарі. Хто батько майбутньої дитини музикантки, точно невідомо.

Карді Бі та Offset Фото: Getty Images

Offset також є батьком синів Джордана, 14 років, Коді, 8 років, і доньки Калеа Марі, 9 років, від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Карді Бі відсудила понад мільйон доларів компенсації за наклеп у відомої блогерки. Через публічну брехню про реперку вона навіть задумувалася про самогубство.

Раніше Фокус писав про появу Карді Бі на Met Gala 2024.