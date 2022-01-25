Карді Бі відсудила понад мільйон доларів у блогерки за наклеп

З 2018 року блогерка Таша К поширювала неправдиву інформацію про артистку.

Американська реперка Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) відсудила у блогерки Таші До 1,25 млн доларів за наклеп на неї, хоча компенсаційні витрати могли досягти навіть 10 мільйонів доларів. Про це пише Sky News.

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Причиною судового розгляду стали ролики блогерки на її каналі unWinewithTashaK у You-Tube, у яких та називала 29-річну Карді Бі "повією" і заявляла, що у реперки є купа венеричних захворювань і вона вживає заборонені речовини.

Зокрема, Таша К стверджувала, що Карді зраджувала свого чоловіка, музиканта Offset, з яким вона одружена з 2017 року і виховує двох дітей, один з яких народився у вересні 2021 року.

Уперше відео з'явилися у мережі приблизно у квітні 2018 року.

[ + – ] Карді Бі виховує двох дітей зі своїм чоловіком Offset

Такий шквал наклепів довів Карді Бі до думок про самогубство. Вона в якийсь момент подумала, що не заслуговує на свою 3-річну дочку Калчер, і не хотіла спати поруч із чоловіком, репером Offset.

Раніше Фокус писав про неймовірну подібність Карді Бі та її рідної сестри, 26-річної Кароліни. Шанувальники артистки навіть не могли впізнати на фото справжню Карді Бі.