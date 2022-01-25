Карді Бі відсудила понад мільйон доларів у блогерки за наклеп
З 2018 року блогерка Таша К поширювала неправдиву інформацію про артистку.
Американська реперка Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) відсудила у блогерки Таші До 1,25 млн доларів за наклеп на неї, хоча компенсаційні витрати могли досягти навіть 10 мільйонів доларів. Про це пише Sky News.
Причиною судового розгляду стали ролики блогерки на її каналі unWinewithTashaK у You-Tube, у яких та називала 29-річну Карді Бі "повією" і заявляла, що у реперки є купа венеричних захворювань і вона вживає заборонені речовини.
Зокрема, Таша К стверджувала, що Карді зраджувала свого чоловіка, музиканта Offset, з яким вона одружена з 2017 року і виховує двох дітей, один з яких народився у вересні 2021 року.
Уперше відео з'явилися у мережі приблизно у квітні 2018 року.
Такий шквал наклепів довів Карді Бі до думок про самогубство. Вона в якийсь момент подумала, що не заслуговує на свою 3-річну дочку Калчер, і не хотіла спати поруч із чоловіком, репером Offset.
Раніше Фокус писав про неймовірну подібність Карді Бі та її рідної сестри, 26-річної Кароліни. Шанувальники артистки навіть не могли впізнати на фото справжню Карді Бі.