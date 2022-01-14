Карді Бі зізналася, що хотіла скоїти самогубство

Зірка думала, що не заслуговує навіть на своїх дітей.

Напередодні 29-річна американська реперка Карді Бі розповіла про те, що хотіла накласти на себе руки після того, як блогерка Таша К оприлюднила в мережі ролики з брехнею про співачку. Про це пише People.

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Зокрема Таша К заявляла, що Карді Бі (справжнє ім'я – Белкаліс Марленіс Альманзар) займалася проституцією та має венеричні захворювання. Цей наклеп, на думку Карді, був спрямований на руйнування її репутації.

Перші ролики вперше з'явилися приблизно в квітні 2018 року, коли блогерка поділилася відео на своєму YouTube-каналі unWinewithTashaK, у якому стверджується, що вагітність Карді донькою Калчер може призвести до народження дитини з особливими потребами.

[ + – ] Відео з YouTube-каналу unWinewithTashaK

Через ці ролики та гучні звинувачення реперка хотіла накласти на себе руки та ледь не розлучилася зі своїм чоловіком, американським репером Offset, з яким вони одружилися у 2017 році та виховують двох дітей. Карді сказала: "Я відчувала себе переможеною та пригніченою, і я не хотіла спати зі своїм чоловіком". Співачка зазначила, що в якийсь момент навіть відчула, що не заслуговує на свою доньку.

[ + – ] Донька Карді Бі Калчер

Наразі Карді Бі вимагає видалення цих матерів з мережі та відшкодування моральної шкоди. Як відомо, компенсаційні витрати можуть сягнути 10 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав писав про те, що Карді Бі продемонструвала цікаві парні образи зі своєю 3-річною донькою Калчер на фоні чорного Mercedes-Maybach.

Нагадаємо, мільйонерка Карді Бі позувала фотографам у сукні за 70 доларів. Знаменитість віддала перевагу простому білому вбранню від бренду JLUXLABEL.