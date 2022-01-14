Карди Би призналась, что хотела совершить самоубийство

Звезда думала, что не заслуживает даже своих детей.

Накануне 29-летняя американская рэперша Карди Би рассказала о том, что хотела покончить с собой после того, как блогерша Таша К обнародовала в Сети ролики с ложью о певице. Об этом пишет People.

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В частности, Таша К заявляла, что Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) занималась проституцией и у нее есть венерические заболевания. Эта клевета, по мнению Карди, была направлена на разрушение ее репутации.

Первые ролики впервые появились примерно в апреле 2018 года, когда блогерша поделилась видео на своем YouTube-канале unWinewithTashaK, в котором утверждается, что беременность Карди дочерью Калчер может привести к рождению ребенка с особыми потребностями.

[ + – ] Видео с YouTube-канала unWinewithTashaK

Из-за этих роликов и громких обвинений рэперша хотела покончить с собой и чуть не рассталась со своим мужем, американским рэпером Offset, с которым они поженились в 2017 году и воспитывают двоих детей. Карди сказала: "Я чувствовала себя побежденной и подавленной, и я не хотела спать со своим мужем". Певица отметила, что в какой-то момент даже почувствовала, что не заслуживает своей дочери.

[ + – ] Дочь Карди Би Калчер

Карди Би требует удаления этих матерей из Сети и возмещения морального ущерба. Как известно, компенсационные расходы могут составить 10 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал о том, что Карди Би продемонстрировала интересные парные образы со своей 3-летней дочерью Калчер на фоне черного Mercedes-Maybach.

Напомним, миллионерша Карди Би позировала фотографам в платье за 70 долларов. Знаменитость предпочла простой белый наряд от бренда JLUXLABEL.