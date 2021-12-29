Миллионерша Карди Би появилась на вечеринке в платье за 70 долларов

Певица обычно блистает в нарядах от самых известных дизайнеров, но для Рождества сделала исключение

Карди Би опубликовала в своем Instagram рождественскую фотосессию, снятую в ее роскошном доме на фоне украшенных елок. Их, к слову, было сразу три.

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Певица позировала для фотосессии в простом белом платье от бренда JLUXLABEL, которое стоит всего 70 долларов.

[ + – ] Карди Би в платье за 70 долларов Фото: Instagram iamcardib [ + – ] Дочь и падчерица Карди Би Фото: Instagram iamcardib

Для любительницы винтажных нарядов от Мюглера и Готье – это весьма скромная сумма и весьма лаконичный образ. Обычно певица одевается куда более откровенно.

Вместе с Карди для снимка позировали ее трехлетняя дочь Калче Киари Сэфас и пятилетняя падчерица Калия Мари.

Калия – дочь рэпера Offset от модели Шайи Л'Амур.

Обе девочки позировали в пышных атласных платьях красного цвета, которые прекрасно гармонировали с рождественскими украшениями.