Мільйонерка Карді Бі з'явилася на вечірці у сукні за 70 доларів

Співачка зазвичай виблискує у вбраннях від найвідоміших дизайнерів, але для Різдва зробила виняток.

Карді Бі опублікувала в своєму Instagram різдвяну фотосесію, зняту в її розкішному будинку на тлі прикрашених ялинок. Їх, до речі, було одразу три.

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Співачка позувала для фотосесії у простій білій сукні від бренду JLUXLABEL, яка коштує лише 70 доларів.

[ + – ] Карді Бі в сукні за 70 доларів Фото: Instagram iamcardib [ + – ] Дочка та падчерка Карді Бі Фото: Instagram iamcardib

Для любительки вінтажного вбрання від Мюглера та Готьє — це дуже скромна сума та дуже лаконічний образ. Зазвичай співачка одягається значно відвертіше.

Разом із Карді для знімка позували її трирічна дочка Калче Кіарі Сефас і п'ятирічна падчерка Калія Марі.

Калія — дочка репера Offset від моделі Шайї Л'Амур.

Обидві дівчинки позували в пишних атласних сукнях червоного кольору, які чудово гармоніювали з різдвяними прикрасами.