Мільйонерка Карді Бі з'явилася на вечірці у сукні за 70 доларів
Співачка зазвичай виблискує у вбраннях від найвідоміших дизайнерів, але для Різдва зробила виняток.
Карді Бі опублікувала в своєму Instagram різдвяну фотосесію, зняту в її розкішному будинку на тлі прикрашених ялинок. Їх, до речі, було одразу три.
Співачка позувала для фотосесії у простій білій сукні від бренду JLUXLABEL, яка коштує лише 70 доларів.
Для любительки вінтажного вбрання від Мюглера та Готьє — це дуже скромна сума та дуже лаконічний образ. Зазвичай співачка одягається значно відвертіше.
Разом із Карді для знімка позували її трирічна дочка Калче Кіарі Сефас і п'ятирічна падчерка Калія Марі.
Калія — дочка репера Offset від моделі Шайї Л'Амур.
Обидві дівчинки позували в пишних атласних сукнях червоного кольору, які чудово гармоніювали з різдвяними прикрасами.