Карди Би продемонстрировала идеальные парные образы с дочерью

Знаменитость любит появляться на публике в одинаковых нарядах с дочерью, чем приводит поклонников в восторг.

29-летняя американская исполнительница Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) в своем Instagram поделилась серией снимков с 3-летней дочерью Калчер Киари Сефас. Для себя и своей маленькой копии Карди Би выбрала парные аутфиты от Chanel. Калчер и ее звездная мама позируют возле черной машины Mercedes-Maybach и сидя на ней.

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[ + – ] Карди Би и ее дочь Калчер в образах от Chanel.

Отметим, что Карди Би часто демонстрирует отменное чувство стиля и обучает этому свою 3-летнюю дочь.

Напомним, что отцом Калчер является 30-летний американский рэпер Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сефас). Карди Би и Offset поженились в 2017 году после нескольких месяцев отношений. Кроме Калчер, у супругов есть еще сын, родившийся в сентябре 2021 года.

[ + – ] Дочь Карди Би Калчер. Фото: @iamcardib.

Напомним, на рождественской фотосессии Карди Би позировала в платье за 70 долларов. Звезда-миллионерша предпочла простой белый наряд от бренда JLUXLABEL.

Ранее Фокус сообщал, что на церемонии American Music Awards Карди Би ошеломила публику своим экстравагантным образом. Знаменитость, которая вела мероприятие, появилась на красной дорожке в черном ансамбле от Schiaparelli и золотой маске.