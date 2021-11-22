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Самые яркие наряды American Music Awards. Дженнифер Лопес, Måneskin и Карди Би в золотой маске

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Карди Би, American Music Awards
Фото: Getty Images | Карди Би и ее золотая маска

На церемонии American Music Awards наградами были отмечены звезды, добившиеся наибольших успехов в этом году

Накануне в Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия American Music Awards, на которой награждают звезд, которые добились наибольшего успеха, так что гостями церемонии стали как "ветераны" сцены вроде Дженнифер Лопес и Cardi B, так и новички – итальянская рок-группа Måneskin, участники которой стали победителями последнего Евровидения. Об этом пишет CNN.

Но главное внимание поклонников привлекли не только выступления, но и красная дорожка, на которой селебрити демонстрировали свои наряды. Дженнифер Лопес, к слову, фанатов разочаровала. Она появилась уже на сцене. В наряде от Dolce&Gabbana и со свадебной вуалью.

Певица исполняла песню On My Way, которая является саундтреком к фильму "Первый встречный" с ее участием. По его сценарию ее героиня выходит замуж за случайного зрителя на своем концерте. Роль "первого встречного" исполнил Оуэн Уилсон.

Выступление Дженнифер Лопес на American Music Awards

Один из самых оригинальных нарядов продемонстрировала Карди Би. Она появилась в черном ансамбле от Schiaparelli и золотой маске. Впрочем, на сцене она несколько раз меняла наряды, без этого никак – ведь Карди была ведущей церемонии.

American Music Awards, карди би, Cardi B
Карди Би и ее золотая маска
Фото: Getty Images

А итальянцы Måneskin, которые каждый раз поражают экстравагантными нарядами, практически не оставляющими простора воображению, в этот раз появились в сдержанных образах, явно вдохновленных фильмами о Джеймсе Бонде – черные костюмы с галстуками-бабочками.

Måneskin, группа, победители евровидения
Фото: Instagram maneskinofficial
Måneskin, группа, победители евровидения
Группа Måneskin на красной дорожке
Фото: Instagram maneskinofficial

Исполнитель Machine Gun Kelly, который обычно появляется на красных дорожках со своей подругой Меган Фокс, в этот раз явился без нее, но зато в компании своей 12-летней дочери Кейси. Музыкант стал победителем в номинации "Лучший рок-артист".

Machine Gun Kelly, дочь
Machine Gun Kelly c дочерью Кейси
Фото: Getty Images

А остальные награды распределились так:

Артист года и Лучший поп-дуэт или группа – южнокорейский бойзбэнд BTS. Они же забрали награду за лучшую поп-песню – Butter;

Фото: Getty Images

Лучший новый исполнитель – Оливия Родриго;

Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More;

Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name);

Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан;

Лучшая поп-исполнительница и Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт за альбом Еvermore;

Лучший хип-хоп исполнитель – Drake;

Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion;

Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News;

Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up;

Победители American Music Awards 2021

Лучший R&B исполнитель – The Weeknd;

Лучшая R&B исполнительница и Лучший R&B альбом – Doja Cat за альбом – Planet Her;

Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open;

Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny;

Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G;

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga;

Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly.