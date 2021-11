Самые яркие наряды American Music Awards. Дженнифер Лопес, Måneskin и Карди Би в золотой маске

На церемонии American Music Awards наградами были отмечены звезды, добившиеся наибольших успехов в этом году

Накануне в Лос-Анджелесе прошла ежегодная премия American Music Awards, на которой награждают звезд, которые добились наибольшего успеха, так что гостями церемонии стали как "ветераны" сцены вроде Дженнифер Лопес и Cardi B, так и новички – итальянская рок-группа Måneskin, участники которой стали победителями последнего Евровидения. Об этом пишет CNN.

Но главное внимание поклонников привлекли не только выступления, но и красная дорожка, на которой селебрити демонстрировали свои наряды. Дженнифер Лопес, к слову, фанатов разочаровала. Она появилась уже на сцене. В наряде от Dolce&Gabbana и со свадебной вуалью.

Певица исполняла песню On My Way, которая является саундтреком к фильму "Первый встречный" с ее участием. По его сценарию ее героиня выходит замуж за случайного зрителя на своем концерте. Роль "первого встречного" исполнил Оуэн Уилсон.

[ + – ] Выступление Дженнифер Лопес на American Music Awards

Один из самых оригинальных нарядов продемонстрировала Карди Би. Она появилась в черном ансамбле от Schiaparelli и золотой маске. Впрочем, на сцене она несколько раз меняла наряды, без этого никак – ведь Карди была ведущей церемонии.

[ + – ] Карди Би и ее золотая маска Фото: Getty Images

А итальянцы Måneskin, которые каждый раз поражают экстравагантными нарядами, практически не оставляющими простора воображению, в этот раз появились в сдержанных образах, явно вдохновленных фильмами о Джеймсе Бонде – черные костюмы с галстуками-бабочками.

Фото: Instagram maneskinofficial

[ + – ] Группа Måneskin на красной дорожке Фото: Instagram maneskinofficial

Исполнитель Machine Gun Kelly, который обычно появляется на красных дорожках со своей подругой Меган Фокс, в этот раз явился без нее, но зато в компании своей 12-летней дочери Кейси. Музыкант стал победителем в номинации "Лучший рок-артист".

[ + – ] Machine Gun Kelly c дочерью Кейси Фото: Getty Images

А остальные награды распределились так:

Артист года и Лучший поп-дуэт или группа – южнокорейский бойзбэнд BTS. Они же забрали награду за лучшую поп-песню – Butter;

Фото: Getty Images

Лучший новый исполнитель – Оливия Родриго;

Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More;

Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name);

Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан;

Лучшая поп-исполнительница и Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт за альбом Еvermore;

Лучший хип-хоп исполнитель – Drake;

Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion;

Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News;

Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up;

[ + – ] Победители American Music Awards 2021

Лучший R&B исполнитель – The Weeknd;

Лучшая R&B исполнительница и Лучший R&B альбом – Doja Cat за альбом – Planet Her;

Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open;

Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny;

Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G;

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga;

Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly.