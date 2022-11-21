Костюм социофоба: бойфренд Меган Фокс пришел на American Music Awards в странном наряде

Награду American Music Award в номинации "Любимый альтернативный исполнитель" Machine Gun Kelly получает второй год подряд.

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32-летий музыкант Machine Gun Kelly, он же Колсон Бэйкер и бойфренд актрисы Меган Фокс, пришел на церемонию награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе в оригинальном наряде, который в Сети уже окрестили "костюмом социофоба". Фотографиями музыкант поделился на своей странице в Instagram.

Для выхода в свет артист выбрал пару, состоящую из фиолетового блейзера, надетого на голый торт, и таких же брюк от Dolce Gabbana. Особенностью ансамбля стали огромные шипы, больше напоминающие длинные гвозди. Казалось, они чуть не ткнули Лайонела Ричи в лицо, когда мужчины сидели рядом на церемонии.

Под такой костюм Колсон выбрал большие черные ботинки на платформе с гораздо меньшими шипами на лодыжках.

Его волосы, выкрашенные в почти белый блонд, небрежно спадали до середины шеи и закрывали глаза спереди.

Артист получил Американскую музыкальную премию в номинации "Любимый альтернативный исполнитель" на большом мероприятии и разнес своих критиков прямо на сцене.

"В рок-сообществе были люди, которые называли меня туристом, но они ошибались. Я исследователь. Мы не родились на Луне, но мы посмотрели на нее, и нам стало любопытно, а затем мы якобы отправились туда. Эти два последних рок-альбома для меня были отправной точкой на Луну, и я еще не закончил исследовать вселенную. Я исследователь всех жанров, увидимся… — сказал он, заканчивая свое выступление каким-то словом или словами, которые были запаяны.

Бэйкер выпустил свой шестой студийный альбом Mainstream Sellout, который был номинирован на премию American Music Award в категории "Любимый рок-альбом", но проиграл группе Ghost's Impera. А вот награду American Music Award в номинации "Любимый альтернативный исполнитель" Machine Gun Kelly получает второй год подряд.

Напомним, девушка артиста Меган Фокс произвела фурор в откровенном наряде.