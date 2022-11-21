Костюм соціофоба: бойфренд Меган Фокс прийшов на American Music Awards у дивному вбранні

Нагороду American Music Award у номінації "Улюблений альтернативний виконавець" Machine Gun Kelly отримує другий рік поспіль.

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32-річний музикант Machine Gun Kelly, він же Колсон Бейкер і бойфренд акторки Меган Фокс, прийшов на церемонію нагородження American Music Awards у Лос-Анджелесі в оригінальному вбранні, яке в мережі вже охрестили "костюмом соціофоба". Фотографіями музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.

Для появи артист вибрав пару, що складається з фіолетового блейзера, одягненого на голий торс, і таких же штанів від Dolce Gabbana. Особливістю ансамблю стали величезні шипи, що більше нагадують довгі цвяхи. Здавалося, вони мало не тицьнули Лайонела Річі в обличчя, коли чоловіки сиділи поряд на церемонії.

Під такий костюм Колсон вибрав великі чорні черевики на платформі з меншими шипами на кісточках.

Його волосся, пофарбоване в майже білий блонд, недбало спадало до середини шиї та закривало очі спереду.

Артист отримав американську музичну премію в номінації "Улюблений альтернативний виконавець" на великому заході й розніс своїх критиків прямо на сцені.

"У рок-спільноті були люди, які називали мене туристом, але вони помилялися. Я дослідник. Ми не народилися на Місяці, але ми подивилися на нього, і нам стало цікаво, а потім ми нібито вирушили туди. Ці два останні рок-альбоми для мене були відправною точкою на Місяць, і я ще не перестав досліджувати всесвіт… Я дослідник усіх жанрів, побачимось…" — сказав він, закінчуючи свій виступ якимсь словом чи словами, які були запаяні.

Бейкер випустив свій шостий студійний альбом Mainstream Sellout, який був номінований на премію American Music Award у категорії "Улюблений рок-альбом", але програв гурту Ghost's Impera. А ось нагороду American Music Award у номінації "Улюблений альтернативний виконавець" Machine Gun Kelly отримує другий рік поспіль.

Нагадаємо, дівчина артиста Меган Фокс викликала фурор у відвертому вбранні.