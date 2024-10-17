Осталось еще пятеро: участник культовой K-Pop группы BTS Джей-Хоуп вернулся из армии (видео)

Джей-Хоуп пошел в армию в апреле прошлого года в 29 лет. Он прослужил 18 месяцев инструктором в учебном лагере 36-й пехотной дивизии в городе Вонджу.

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Певец Джей-Хоуп (Чон Хо Сок), участник популярного из популярной K-Pop группы BTS, более известный под сценическим именем J-Hope, вернулся из армии. Он уже второй участник бойз-бэнда, завершившего обязательную службу. Первым, кто отслужил, стал Ким Сок Чин, или просто Чин, сообщает Reuters.

Джей-Хоуп отслужил в армии

Согласно южнокорейскому законодательству все здоровые мужчины от 18 до 28 лет обязаны отслужить в армии. Однако в 2020 году закон пересмотрели, позволив всемирно известным K-pop звездам откладывать службу до 30 лет.

Джей-Хоуп присоединился к корейской армии в апреле прошлого года. В тот момент ему было 29 лет. Он прослужил 18 месяцев инструктором в учебном лагере 36-й пехотной дивизии в городе Вонджу в провинции Канвондо.

"Я хотел бы сказать несколько слов благодарности. Спасибо вам, я отслужил и вернулся здоровым. Большое спасибо вам за это. Также я хотел бы поблагодарить журналистов, которые прошли огромный путь, чтобы добраться сюда. Я смог завершить службу и вернуться целым и невредимым благодаря нашим фанатам", — сказал Джей-Хоуп в разговоре с журналистами.

Фанатов настоятельно просили не приходить из соображений безопасности, однако утром в четверг возле базы собралось около 50 поклонников, в том числе из Китая и Бразилии. Группа японских фанатов даже арендовала автобус, чтобы добраться до воинской части, которая находится примерно в 100 км от Сеула.

Остальные пятеро участников — Мин Юн Ги (Agust D), Ким Нам Джун (RM), Пак Чи Мин (Чимин), Ким Тхэ Хен (Ви) и Чон Чон Гук (Чонгук) — продолжают службу. Последние четыре участника группы приступили к службе в декабре 2023 года, и ожидается, что группа BTS воссоединится в 2025 году после того, как все завершат свою военную службу.

BTS занимают 41-е место среди самых продаваемых артистов всех времен по версии chartmasters.org, список возглавляют The Beatles.

По данным chartmasters.org и Billboard, с момента своего дебюта в 2013 году они продали более 56 миллионов физических копий альбомов и синглов и шесть раз возглавили чарт Billboard 200.

Напомним, Ким Сок Чин, завершив службу в армии, поблагодарил фанатов, которые поддерживали его и обрадовался, увидев своих коллег по группе, которые попросили отпуск, чтобы встретить его у ворот военной части.