Залишилося ще п'ятеро: учасник культового K-Pop гурту BTS Джей-Хоуп повернувся з армії (відео)

Джей-Хоуп пішов до армії у квітні минулого року в 29 років. Він прослужив 18 місяців інструктором у навчальному таборі 36-ї піхотної дивізії в місті Вонджу.

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Співак Джей-Хоуп (Чон Хо Сок), учасник популярного K-Pop гурту BTS, більш відомий під сценічним ім'ям J-Hope, повернувся з армії. Він уже другий учасник бойз-бенду, який завершив обов'язкову службу. Першим, хто відслужив, став Кім Сок Чин, або просто Чин, повідомляє Reuters.

Джей-Хоуп відслужив в армії

Згідно з південнокорейським законодавством, усі здорові чоловіки від 18 до 28 років зобов'язані відслужити в армії. Однак 2020 року закон переглянули, дозволивши всесвітньо відомим K-pop зіркам відкладати службу до 30 років.

Джей-Хоуп долучився до корейської армії у квітні минулого року. На той момент йому було 29 років. Він прослужив 18 місяців інструктором у навчальному таборі 36-ї піхотної дивізії в місті Вонджу в провінції Канвондо.

"Я хотів би сказати кілька слів подяки. Дякую вам, я відслужив і повернувся здоровим. Велике спасибі вам за це. Також я хотів би подякувати журналістам, які пройшли величезний шлях, щоб дістатися сюди. Я зміг завершити службу і повернутися цілим і неушкодженим завдяки нашим фанатам", — сказав Джей-Хоуп у розмові з журналістами.

Фанатів настійливо просили не приходити з міркувань безпеки, проте вранці в четвер біля бази зібралися близько 50 шанувальників, зокрема з Китаю і Бразилії. Група японських фанатів навіть орендувала автобус, щоб дістатися до військової частини, яка розташована приблизно за 100 км від Сеула.

Решта п'ятеро учасників — Мін Юн Гі (Agust D), Кім Нам Джун (RM), Пак Чи Мін (Чімін), Кім Тхе Хен (Ві) і Чон Чон Гук (Чонгук) — продовжують службу. Останні чотири учасники гурту розпочали службу в грудні 2023 року і очікується, що гурт BTS возз'єднається у 2025 році після того, як усі завершать свою військову службу.

BTS посідають 41-ше місце серед найбільш продаваних артистів усіх часів за версією chartmasters.org, список очолюють The Beatles.

За даними chartmasters.org і Billboard, з моменту свого дебюту 2013 року вони продали понад 56 мільйонів фізичних копій альбомів і синглів і шість разів очолили чарт Billboard 200.

Нагадаємо, Кім Сок Чин, завершивши службу в армії, подякував фанатам, які підтримували його, і зрадів, побачивши своїх колег по групі, які попросили відпустку, щоб зустріти його біля воріт військової частини.