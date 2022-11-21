Певица Пинк появилась на церемонии MTV American Music Awards в винтажном платье из 1980-х
Но триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт, которая забрала шесть наград в шести номинациях.
Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии American Music Awards. На красной ковровой дорожке появились Тейлор Свифт, Пинк с мужем и детьми, группа Måneskin и многие другие. Об этом пишет Page Six.
Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, которая получила шесть наград в шести номинациях.
На церемонии Тейлор блистала в шикарном золотистом комбинезоне от The Blonds и золотых босоножках.
Особое внимание привлек бойфренд актрисы Меган Фокс — Machine Gun Kelly, который нарядился в костюм от Dolce & Gabbana, в котором он явно хотел держать всех на расстоянии.
А певица Пинк, которая появилась на красной дорожке в компании своей семьи, обратилась за вдохновением к прошлому и выбрала для вечера винтажное платье от Bob Mackie 1987 года из его калифорнийской коллекции.
Боб Маки, которому уже более 80 лет, создавал наряды для Шер, Тины Тернер, Лайзы Миннелли, Брук Шилдс и других. А начинал работу с легендарным художником по костюмам Эдит Хед, которая одевала всех звезд Голливуда.
Начав сотрудничество с голливудским художником по костюмам – Жаном Луи, Боб работал над знаменитым платьем для Мэрилин Монро, в котором она выступала на дне рождении Джона Кеннеди.
Но его любимой клиенткой оставалась Шер. Он создавал для нее расшитые бисером платья, подчеркивающие фигуру, и называл ее стиль "образом богини-воительницы". Маки получил девять премий "Эмми", три номинации на "Оскар" и премию Джеффри Бина за выдающиеся достижения.
Пинк, сменив наряд, поднялась на сцену и исполнила песню Hopeless Devoted To You, посвятив ее звезде фильма "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон, которая умерла от рака в возрасте 73 лет в августе этого года.
Впрочем, какой шикарной не была церемония MTV American Music Awards, она не обошлась без скандала.
Зрители освистали победу Криса Брауна в номинации "Лучший R&B-исполнитель". Браун на церемонии не присутствовал, так что негодование публики ощутила Келли Роуленд.
Дело в том, что Браун "прославился" своим взрывным характером и склонностью к насилию. В 2009 году он избил Рианну, с которой тогда встречался.