Певица Пинк появилась на церемонии MTV American Music Awards в винтажном платье из 1980-х

Но триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт, которая забрала шесть наград в шести номинациях.

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Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии American Music Awards. На красной ковровой дорожке появились Тейлор Свифт, Пинк с мужем и детьми, группа Måneskin и многие другие. Об этом пишет Page Six.

Триумфатором вечера стала Тейлор Свифт, которая получила шесть наград в шести номинациях.

[ + – ] Тейлор Свифт стала триумфатором вечера

На церемонии Тейлор блистала в шикарном золотистом комбинезоне от The Blonds и золотых босоножках.

Особое внимание привлек бойфренд актрисы Меган Фокс — Machine Gun Kelly, который нарядился в костюм от Dolce & Gabbana, в котором он явно хотел держать всех на расстоянии.

[ + – ] Machine Gun Kelly

А певица Пинк, которая появилась на красной дорожке в компании своей семьи, обратилась за вдохновением к прошлому и выбрала для вечера винтажное платье от Bob Mackie 1987 года из его калифорнийской коллекции.

[ + – ] Пинк в витажном платье 1987 года Фото: Getty Images

Боб Маки, которому уже более 80 лет, создавал наряды для Шер, Тины Тернер, Лайзы Миннелли, Брук Шилдс и других. А начинал работу с легендарным художником по костюмам Эдит Хед, которая одевала всех звезд Голливуда.

[ + – ] Платье Боба Маки в 1987 году Фото: Скриншот

Начав сотрудничество с голливудским художником по костюмам – Жаном Луи, Боб работал над знаменитым платьем для Мэрилин Монро, в котором она выступала на дне рождении Джона Кеннеди.

Но его любимой клиенткой оставалась Шер. Он создавал для нее расшитые бисером платья, подчеркивающие фигуру, и называл ее стиль "образом богини-воительницы". Маки получил девять премий "Эмми", три номинации на "Оскар" и премию Джеффри Бина за выдающиеся достижения.

Пинк, сменив наряд, поднялась на сцену и исполнила песню Hopeless Devoted To You, посвятив ее звезде фильма "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон, которая умерла от рака в возрасте 73 лет в августе этого года.

[ + – ] Выступление Пинк на церемонии

Впрочем, какой шикарной не была церемония MTV American Music Awards, она не обошлась без скандала.

Зрители освистали победу Криса Брауна в номинации "Лучший R&B-исполнитель". Браун на церемонии не присутствовал, так что негодование публики ощутила Келли Роуленд.

Дело в том, что Браун "прославился" своим взрывным характером и склонностью к насилию. В 2009 году он избил Рианну, с которой тогда встречался.