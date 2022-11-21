Співачка Пінк з'явилася на церемонії MTV American Music Awards у вінтажній сукні з 1980-х

Але тріумфаторкою церемонії стала Тейлор Свіфт, яка забрала шість нагород у шести номінаціях.

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Напередодні увечері у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії American Music Awards. На червоній килимовій доріжці з'явилися Тейлор Свіфт, Пінк з чоловіком та дітьми, гурт Måneskin та багато інших. Про це пише Page Six.

Тріумфаторкою вечора стала Тейлор Свіфт, яка здобула шість нагород у шести номінаціях.

[ + – ] Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою вечора

На церемонії Тейлор сяяла у шикарному золотистому комбінезоні від The Blonds та золотих босоніжках.

Особливу увагу привернув бойфренд актриси Меган Фокс — Machine Gun Kelly, який вбрався в костюм від Dolce & Gabbana, в якому він хотів тримати всіх на відстані.

[ + – ] Machine Gun Kelly

А співачка Пінк, яка з'явилася на червоній доріжці у компанії своєї сім'ї, звернулася за натхненням до минулого та обрала для вечора вінтажну сукню від Bob Mackie 1987 року з його каліфорнійської колекції.

[ + – ] Пінк у вінтажній сукні 1987 року Фото: Getty Images

Боб Макі, якому вже понад 80 років, створював вбрання для Шер, Тіни Тернер, Лайзи Міннеллі, Брук Шилдс та інших. А розпочинав роботу з легендарною художницею з костюмів Едіт Гед, яка одягала всіх зірок Голлівуду.

[ + – ] Сукня Боба Макі у 1987 році Фото: Скриншот

Розпочавши співпрацю з голлівудським художником по костюмах — Жаном Луї, Боб працював над знаменитою сукнею для Мерилін Монро, в якій вона виступала на дні народження Джона Кеннеді.

Але його коханою клієнткою залишалася Шер. Він створював для неї розшиті бісером сукні, що підкреслюють фігуру, і називав її стиль "образом богині-войовниці". Макі отримав дев'ять премій "Еммі", три номінації на "Оскар" та премію Джеффрі Біна за видатні досягнення.

Пінк, змінивши вбрання, піднялася на сцену та виконала пісню Hopeless Devoted To You, присвятивши її зірці фільму "Бріолін" Олівії Ньютон-Джон, яка померла від раку у віці 73 років у серпні цього року.

[ + – ] Виступ Пінк на церемонії

Втім, якою шикарною не була церемонія MTV American Music Awards, вона не обійшлася без скандалу.

Глядачі освистали перемогу Кріса Брауна у номінації "Кращий R&B-виконавець". Браун на церемонії не був присутній, тож обурення публіки відчула Келлі Роуленд.

Річ у тім, що Браун "прославився" своїм вибуховим характером та схильністю до насильства. У 2009 році він побив Ріанну, з якою тоді зустрічався.