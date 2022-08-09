Померла зірка мюзиклу "Бріолін" Олівія Ньютон-Джон

73-річній акторці тричі за останні 30 років діагностували рак.

73-річна співачка й акторка британського походження Олівія Ньютон-Джон, відома роллю Сенді у фільмі 1978 року "Бріолін" із Джоном Траволтою, раптово померла. Інформацію підтвердив її чоловік Джон Істерлінг. Про це повідомляє видання The Guardian.

"Олівія Ньютон-Джон (73 роки) мирно померла сьогодні вранці на своєму ранчо в Південній Каліфорнії в оточенні сім'ї та друзів. Ми просимо всіх поважати недоторканність приватного життя сім'ї в цей дуже важкий час", — написав вдівець.

Джон також додав, що Олівія була символом тріумфу та надії. Протягом понад 30 років вона боролася з раком, а її Фонд підтримував дослідження в цій галузі.

В Олівії залишилися чоловік, а також дочка Хлоя Латтанці. Вона вшанувала пам'ять матері, опублікувавши кілька знімків у Instagram.

Як відомо, у Ньютон-Джон тричі діагностували рак грудей за останні 30 років. Уперше їй вдалося перемогти хворобу в 1992 році та перебувати в стані ремісії до 2013 року. Востаннє лікарі виявили пухлину у 2018 році.

У той період вона вирішила зібрати кошти на дослідження впливу канабісу на лікування раку. Для цього знаменитість продала кілька пам'ятних речей із фільмів, у тому числі культове вбрання "поганої Сенді" з "Бріоліну".

В інтерв'ю журналістам Олівія розповідала, що лікує хворобу "природним шляхом" і використовує олію канабісу, зроблену з марихуани, яку її чоловік вирощує в Каліфорнії, щоб полегшити біль.

У 2020 році вона отримала нагороду за заслуги у сфері благодійності, досліджень раку та розваг.

Данину поваги культовій акторці та співачці віддав її колега з фільму Джон Траволта.

"Моя люба Олівіє, ти зробила наше життя набагато кращим. Твій уплив був неймовірним. Я так сильно тебе люблю. Ми побачимося на дорозі, і ми знову будемо всі разом. Твій із першого моменту, коли я побачив тебе, і назавжди! Твій Денні, твій Джон!" — написав він у себе в Instagram.

Фокус раніше писав про те, що в Німеччині у віці 56 років раптово померла українська телеведуча Руслана Писанка. Смерть сталася після операції. За словами чоловіка, телеведуча мала рак в агресивній формі.