Не в Україні: чоловік Руслани Писанки розповів, де та коли поховають акторку

Церемонія прощання з покійною відбудеться 2 серпня у Німеччині.

Українську телеведучу й акторку Руслану Писанку, яка померла 19 липня, поховають у Німеччині, де вона останні місяці проходила лікування. Про це розповів чоловік зірки Ігор Ісаков.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він повідомив, що похорон Руслани Писанки відбудеться 2 серпня в німецькому місті Кайзерслаутерн. Попрощатися з акторкою можна буде прийти до місцевого цвинтаря.

"Прощання з Русланою відбувається біля церкви міського цвинтаря 2.08.22 о 10 годині ранку за адресою Доннерсберг Штрассе 78, Німеччина", — сказав Ігор Ісаков.

Нагадаємо, 19 липня Руслана Писанка померла у віці 56 років. Смерть сталася після перенесеної операції, яка, на її запевнення, пройшла успішно.

21 липня її чоловік повідомив, що в покійної був рак в агресивній формі. За його словами, Руслану Писанку кремують у Німеччині.

"У Русі був рак, на жаль, в агресивній формі й трохи запущений. Але так, як боролася вона, я не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав", — сказав він.

Як розповів актор Володимир Горянський, друг Руслани Писанки, погіршення хвороби Руслани Писанки могло статися через нещодавню смерть матері та важкий робочий графік. Він додав, що акторка ніколи не скаржилася друзям і знайомим на свої проблеми зі здоров'ям.