Хвороба Руслани Писанки: Володимир Горянський розповів про причини погіршення здоров'я акторки

Відома українська телеведуча днями перенесла операцію, яка, на її запевнення, пройшла успішно. Актор поділився своєю думкою, що могло спровокувати погіршення хвороби Руслани Писанки.

Погіршення хвороби Руслани Писанки могло статися через нещодавню смерть матері та важкий робочий графік. Про це актор Володимир Горянський, друг покійної, розповів виданню Vesti.ua, коментуючи її раптову для багатьох смерть.

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За його словами, акторка днями перенесла операцію, проте сама запевняла, що вона пройшла успішно.

Горянський також розповів, що покійна ніколи не скаржилася друзям і знайомим на свої проблеми зі здоров'ям.

Хвороба Руслани Писанки

"Хто що про хворобу [Руслани Писанки] сьогодні каже, але ознаки були й раніше, просто ми не розуміли чи не хотіли розуміти", — прокоментував Горянський.

Він розповів, що 4 лютого в Будинку офіцерів у Києві акторка зомліла під час вистави "Потяг "Одеса-мама" і зламала ногу.

"Напевно, це був сигнал, що там усе-таки щось не в порядку. І до цього вона мала випадок на сцені, коли вона втрачала свідомість. Напевно, це були симптоми", — підкреслив Горянський.

Актор вважає, що хвороба Руслани Писанки могла посилитися через стресові події. Місяць тому померла мати акторки, що могло на неї сильно вплинути. Крім того, на її здоров'ї негативно позначився напружений графік роботи. Так, нещодавно вона повернулася на телебачення — стала ведучою програмою "Твій день" на каналі 1+1.

"Телебачення, як відомо, вичавлює зі своїх співробітників усі соки. Плюс гастролі, плюс у неї мама сильно хворіла", — прокоментував він.

Як стало відомо, одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну телеведуча виїхала до Німеччини, де й проходила лікування. Проте про свій стан вона практично нікому не розповідала. Горянський зізнається, що також до останнього не знав про хворобу Руслани Писанки.

"Я зараз розумію, чому вона обрала Німеччину — думала, що місцеві лікарі їй допоможуть. Там Русі днями зробили операцію, яка пройшла успішно", — уточнив Горянський. Актор розмовляв із Писанкою кілька днів тому і запевняє, що під час розмови його колега була веселою, і ніщо не віщувало трагедії.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла сьогодні вночі у Німеччині у віці 56 років.

Фокус також розповідав, як Писанка стала першою бодіпозитивною ведучою українського ТБ. Крім роботи на телебаченні, Писанка багато знімалася в кіно, в її особистій фільмографії три десятки ролей, також вона була театральною акторкою. Також Руслана брала участь у багатьох розважальних проєктах, одним з останніх став "Зважені та щасливі".