Вночі, 19 липня, померла Руслана Писанка (відео)

Колеги телеведучої та акторки повідомили, що після російського вторгнення Писанка поїхала до Німеччини, де в неї діагностували тяжку хворобу.

Вночі, 19 липня, у Німеччині померла акторка та телеведуча Руслана Писанка, повідомляє "1+1". Її колеги з проєкту "Сніданок із 1+1" розповіли, що Руслана поїхала до Німеччини після повномасштабного російського вторгнення. Німецькі лікарі діагностували в неї тяжку хворобу, але про це мало хто знав.

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"Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", — розповіли представники колективу "Сніданку з 1+1".

Справжнє прізвище Руслани — Писанко. Вона народилася у сім'ї досить відомого оператора документального кіно. Після школи вступила на режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення", який закінчила у 1995 році.

Крім роботи на телебаченні, Писанка багато знімалася в кіно, в її особистій фільмографії три десятки ролей, також вона була театральною акторкою. Ще Руслана брала участь у багатьох розважальних проєктах, одним з останніх став "Зважені і щасливі". Завдяки участі в ньому, всім стало зрозуміло, що акторка мала сильну волю: за 8 місяців їй вдалося скинути 42 кілограми.

[ + – ] Руслана Писанка на проєкті "Зважені та щасливі" Фото: Скриншот

Також Писанка була володаркою кількох нагород. За акторську працю у фільмі "Москаль-чарівник" її нагородили Державною премією ім. Довженка, також вона нагороджена Орденом Святого Володимира.